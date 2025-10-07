Oposición emplaza a directiva y advierten se autoconvocarán la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- Sin el consenso para la aprobación de más préstamos millonarios y los ascensos militares, la oposición emplazó a la junta directiva del Congreso Nacional a girar convocatoria; caso contrario, las bancadas se autoconvocarán.
Dentro de los temas prioritarios paralizados desde hace más de un mes que el Poder Legislativo no sesiona, figura la aprobación del presupuesto al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), así como la ampliación del período de sesiones ordinarias próximo a vencerse.
"Yo coloqué un X en mi cuenta informando al pueblo de mis conversaciones con los diferentes jefes de bancada de oposición. Hablé con la bancada del PSH, Partido Nacional y el jefe de mi partido. Entre estas tres bancadas hay un consenso, y el consenso es que no podemos seguir esperando más una convocatoria", indicó la diputada liberal, Maribel Espinoza.
La parlamentaria advirtió que "no podemos seguir esperando, porque hay muchas cosas sobre las que hay que decidir, pero principalmente es inaceptable que estemos a cincuenta y tantos días de las elecciones y todavía no tenemos el presupuesto para el TJE y Política Limpia".
Espinoza reiteró que como bancadas de oposición no pueden permitir la aprobación a matacaballo de un listado de ascensos militares, por lo que solicitó tiempo para analizar cada hoja de vida.
De acuerdo con el artículo 190 de la Constitución de la República, el Congreso podrá reunirse cuando la mitad más uno, es decir, 65 de los parlamentarios, lo convengan.
La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, aseguró que detrás de la parálisis legislativa, el partido de gobierno busca entorpecer el funcionamiento de los órganos electorales al privarlos de contar con su presupuesto.
"Por el otro lado, Luis Redondo quiere que lleguemos al 31 de octubre y que se venzan las reuniones ordinarias y darle paso a la Comisión Permanente, y de esa manera aprobar los préstamos, la Ley de Justicia Tributaria, el estado de excepción; todo esto en concurso con el Partido Libertad y Refundación (Libre)", cuestionó.
Este martes, tras la advertencia de la oposición, la junta directiva sostenía reunión con los jefes de bancada; no obstante, todavía los parlamentarios siguen sin tener claridad sobre cuándo retornarán a la cámara legislativa.