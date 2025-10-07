Oposición emplaza a directiva y advierten se autoconvocarán la próxima semana

Tegucigalpa, Honduras.- Sin el consenso para la aprobación de más préstamos millonarios y los ascensos militares, la oposición emplazó a la junta directiva del Congreso Nacional a girar convocatoria; caso contrario, las bancadas se autoconvocarán.

Dentro de los temas prioritarios paralizados desde hace más de un mes que el Poder Legislativo no sesiona, figura la aprobación del presupuesto al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), así como la ampliación del período de sesiones ordinarias próximo a vencerse.

"Yo coloqué un X en mi cuenta informando al pueblo de mis conversaciones con los diferentes jefes de bancada de oposición. Hablé con la bancada del PSH, Partido Nacional y el jefe de mi partido. Entre estas tres bancadas hay un consenso, y el consenso es que no podemos seguir esperando más una convocatoria", indicó la diputada liberal, Maribel Espinoza.

La parlamentaria advirtió que "no podemos seguir esperando, porque hay muchas cosas sobre las que hay que decidir, pero principalmente es inaceptable que estemos a cincuenta y tantos días de las elecciones y todavía no tenemos el presupuesto para el TJE y Política Limpia".

Espinoza reiteró que como bancadas de oposición no pueden permitir la aprobación a matacaballo de un listado de ascensos militares, por lo que solicitó tiempo para analizar cada hoja de vida.