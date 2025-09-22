Luis Redondo sigue sin llamar a sesiones y oposición advierte con autoconvocatoria

Tegucigalpa, Honduras.-En medio de desacuerdos y sin una convocatoria de Luis Redondo, el Congreso Nacional suma otra semana de inactividad legislativa. Frente a ello, diputados de la oposición no descartan usar prerrogativa constitucional de autoconvocatorias ante la renuencia de la directiva de retornar a la cámara legislativa. "Si esta semana no hay convocatoria a sesión de Congreso, los diputados liberales vamos a llamar a una autoconvocatoria tenemos que trabajar, tenemos que legislar, para eso nos paga el pueblo hondureño. Es una irresponsabilidad por parte de quienes dirigen el Congreso, que no tengamos una agenda y por eso el Legislativo fracaso", cuestionó el diputado del Partido Liberal, Francis Cabrera.

El parlamentario advirtió que en caso de no ser convocados entre este lunes o martes, la bancada de oposición girará la autoconvocatoria el miércoles. De acuerdo al artículo 190 de la Constitución de la República, el Congreso podrá reunirse cuando la mitad más uno, es decir, 65 de los parlamentarios, lo convengan. "Es inaudito a tres meses que concluya la gestión de Luis Redondo es inconcebible que se pretenda cerrar este período legislativo sin convocar a sesiones ordinarias, está omisión no solo frena la agenda parlamentaria, sino que pega directamente a la institucionalidad y la confianza del pueblo a ese Poder del Estado", reprochó la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía. La parlamentaria recordó que "el Congreso no es propiedad de la familia Zelaya, mucho menos de Luis Redondo, ni el Partido Libertad y Refundación (Libre), el Congreso está como un centro de extorsión". Ante la falta de actividad, desde sociedad civil reprochan que pese al letargo, el CN continué pagando millonarios viáticos a los parlamentarios, quienes hace semanas no se presentan a labores en el hemiciclo legislativo. "Realmente lo que estamos viendo este año en el Congreso Nacional es el reflejo de lo que ha sido estos tres años, diez meses constantes parálisis legislativas unas más grandes que otras, pero al final de cuentas sin una agenda de país, sin una agenda que responda a la ciudadanía en temas críticos", lamentó el coordinador de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), Juan Carlos Aguilar. Sostuvo que "el gasto no para en temas de salarios, en temas de viáticos tanto nacionales como extranjeros, las subvenciones propias del Congreso Nacional y las otras que pudimos verlos a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y otras prebendas que tienen".