La Coalición Patriótica de Solidaridad exige al CN que se discuta y apruebe ley de hidrocarburos

Tegucigalpa, Honduras.- La Coalición Patriótica de Solidaridad mostró su preocupación sobre la exclusión del proyecto de ley de hidrocarburos en la agenda de discusión del Congreso Nacional (CN). Los representantes de la Coalición, que alberga a distintas asociaciones, se pronunciaron en contra que los diputados prioricen el debate del proyecto de Ley de Mezclas de Biocombustibles de Hidrocarburos. "La Ley de Hidrocarburos constituye el marco legal base sobre el cual deben edificarse todas las normativas y proyectos relacionados, incluyendo los de biocombustibles y cualquier otro similar. Legislar sin este orden pone en riso la coherencia del sistema normativo", señala el comunicado.

En ese sentido, las coalición exige que se incluya la normativa en la agenda legislativa para su debate y aprobación, por lo que insta a los diputados actuar con responsabilidad y patriotismo al momento de discutir dicho anteproyecto. Este martes, durante elección de la nueva junta directiva, la presidenta electa, Julieth Handal habló sobre la necesidad que tiene el país de una ley que regule el comercio de los combustibles. "Necesitamos que se hagan las cosas bien, el país requiere de reglas claras en la comercialización de este rubro tan importante. En la nueva agenda de aprobación de leyes que acordaron las bancadas no estamos de acuerdo en que hayan puesto la ley de mezclas de biocombustibles, sin antes haber aprobado la ley que rige todo el marco jurídico", dijo. Agregó que el no tener una ley que regule el rubro genera competencia desleal y un desorden el sector gasolinero. La Coalición Patriótica advirtió que aprobar leyes secundarias sin la ley marco vigente genera vacíos y posibles contradicciones que podrían afectar la inversión y la seguridad jurídica.