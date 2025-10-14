Bancada liberal advierte que se autoconvocará si Redondo no llama a sesión de CN

En el marco del respeto a las instituciones, los 32 diputados de la bancada de oposición afirmaron que no aprobaran los ascensos a los oficiales de las Fuerzas Armadas hasta después de 11 de diciembre, a fin de que el proceso electoral se desarrolle con neutralidad y que la próxima administración sea la encargada de tomar las decisiones que correspondan.El punto numero seis, respecto a la Ley de Justicia Tributaria la bancada fijó su postura en no apoyar la normativa impulsada por el partido de gobierno. No obstante, suscribieron su compromiso en apoyar únicamente la Ley de Equidad Tributaria proyecto que fue presentado por la diputada liberal, Kathia Crivelli."No apoyaremos la llamada Ley de Justicia Tributaria promovida por el oficialismo, por cuanto no tomó en consideración las observaciones técnicas de esta bancada poniendo en riesgo la inversión y el empleo", cita el documento.En torno a la aprobación del presupuesto, la bancada liberal señaló que el Presupuesto General 2026 debe ser aprobado por el próximo gobierno por lo que sus diputados prestarán sus votos hasta que el instrumento financiero sea revisado por la nueva administración."Nuestro compromiso como bancada de oposición es y será siempre la construcción de un país para todos los hondureños, basada en la legalidad, la transparencia y el desarrollo económico", concluye el documento.