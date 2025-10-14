Bancada liberal advierte que se autoconvocará si Redondo no llama a sesión de CN

Tegucigalpa, Honduras.- La bancada del Partido Liberal advirtió que se autoconvocará a sesión legislativa si el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no lo hace en los próximos días.

A través de un pronunciamiento público, los diputados calificaron como inaceptable y vergonzosa la parálisis legislativa a menos de 50 días de las elecciones. Señalaron que aún no se han aprobado los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ni de la Unidad de Política Limpia, indispensables para garantizar la transparencia del proceso y evitar el financiamiento ilícito de campañas.

Los parlamentarios subrayaron que la transparencia y la certeza jurídica no pueden verse comprometidas por la falta de acción del Congreso Nacional.

En el primer punto del comunicado, la bancada reprochó la prolongada parálisis que mantiene estancados diversos temas de urgencia nacional.

“Estaremos en la ineludible obligación de autoconvocarnos junto a las demás bancadas de oposición para restaurar el orden y la funcionalidad legislativa”, advirtieron.

Asimismo, instaron a aprobar de inmediato las amnistías que permitan aliviar las deudas de los hondureños afectados por la crisis económica. “Miles de hogares continúan golpeados por el encarecimiento de la vida y la falta de oportunidades”, indica el texto.

La bancada liberal también advirtió que no respaldará más préstamos que continúen endeudando al país en los últimos meses del actual gobierno, y confirmó que solo apoyará el préstamo procedente de la embajada de España destinado a la construcción de la carretera entre La Ceiba y Trujillo.