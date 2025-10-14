  1. Inicio
Bancada liberal advierte que se autoconvocará si Redondo no llama a sesión de CN

La bancada liberal señaló en uno de los puntos del comunicado que el Presupuesto General 2026 debe ser revisado y aprobado por el nuevo gobierno

  • 14 de octubre de 2025 a las 14:52
Los diputados liberales advirtieron que no respaldarán más préstamos a menos de 50 días de las elecciones en los últimos meses del actual gobierno.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La bancada del Partido Liberal advirtió que se autoconvocará a sesión legislativa si el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, no lo hace en los próximos días.

A través de un pronunciamiento público, los diputados calificaron como inaceptable y vergonzosa la parálisis legislativa a menos de 50 días de las elecciones. Señalaron que aún no se han aprobado los presupuestos del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ni de la Unidad de Política Limpia, indispensables para garantizar la transparencia del proceso y evitar el financiamiento ilícito de campañas.

Los parlamentarios subrayaron que la transparencia y la certeza jurídica no pueden verse comprometidas por la falta de acción del Congreso Nacional.

En el primer punto del comunicado, la bancada reprochó la prolongada parálisis que mantiene estancados diversos temas de urgencia nacional.

“Estaremos en la ineludible obligación de autoconvocarnos junto a las demás bancadas de oposición para restaurar el orden y la funcionalidad legislativa”, advirtieron.

Asimismo, instaron a aprobar de inmediato las amnistías que permitan aliviar las deudas de los hondureños afectados por la crisis económica. “Miles de hogares continúan golpeados por el encarecimiento de la vida y la falta de oportunidades”, indica el texto.

La bancada liberal también advirtió que no respaldará más préstamos que continúen endeudando al país en los últimos meses del actual gobierno, y confirmó que solo apoyará el préstamo procedente de la embajada de España destinado a la construcción de la carretera entre La Ceiba y Trujillo.

Los parlamentarios liberales sostuvieron que el Congreso está incumpliendo su deber constitucional.

Los parlamentarios liberales sostuvieron que el Congreso está incumpliendo su deber constitucional.

 (Foto: Partido Liberal)

En el marco del respeto a las instituciones, los 32 diputados de la bancada de oposición afirmaron que no aprobaran los ascensos a los oficiales de las Fuerzas Armadas hasta después de 11 de diciembre, a fin de que el proceso electoral se desarrolle con neutralidad y que la próxima administración sea la encargada de tomar las decisiones que correspondan.

El punto numero seis, respecto a la Ley de Justicia Tributaria la bancada fijó su postura en no apoyar la normativa impulsada por el partido de gobierno. No obstante, suscribieron su compromiso en apoyar únicamente la Ley de Equidad Tributaria proyecto que fue presentado por la diputada liberal, Kathia Crivelli.

"No apoyaremos la llamada Ley de Justicia Tributaria promovida por el oficialismo, por cuanto no tomó en consideración las observaciones técnicas de esta bancada poniendo en riesgo la inversión y el empleo", cita el documento.

En torno a la aprobación del presupuesto, la bancada liberal señaló que el Presupuesto General 2026 debe ser aprobado por el próximo gobierno por lo que sus diputados prestarán sus votos hasta que el instrumento financiero sea revisado por la nueva administración.

"Nuestro compromiso como bancada de oposición es y será siempre la construcción de un país para todos los hondureños, basada en la legalidad, la transparencia y el desarrollo económico", concluye el documento.

