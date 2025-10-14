Bancada liberal denuncia injerencia política en acciones contra magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La bancada del Partido Liberal de Honduras (PLH) denunció la presunta instrumentalización de la justicia en contra de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras las acciones iniciadas por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales contra los magistrados Miriam Barahona y Mario Flores.
En un comunicado compartido el lunes, los diputados se pronunciaron enérgicamente contra lo que consideran una “inaceptable injerencia” que pone en riesgo la estabilidad del sistema democrático y la independencia de los poderes del Estado. Según la bancada, estas actuaciones buscan “presionar, intimidar y debilitar” al máximo órgano de justicia electoral en un momento crucial previo al proceso electoral.
El PLH subrayó que el Tribunal de Justicia Electoral goza de autonomía e independencia para dirimir conflictos electorales, y advirtió que abrir investigaciones penales por decisiones o actuaciones propias de su función jurisdiccional constituye “un flagrante atentado contra la separación de poderes y el Estado de Derecho”. Además, señaló que tales acciones desnaturalizan la función de la Fiscalía de Delitos Electorales, convirtiéndola “en un arma de coerción política”.
Finalmente, la bancada liberal alertó que estas actuaciones generan incertidumbre y podrían provocar caos e inestabilidad en la institución encargada de garantizar la transparencia y legalidad de los comicios. “Afectan gravemente la certeza jurídica del proceso electoral que se avecina”, apuntan.