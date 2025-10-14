Bancada liberal denuncia injerencia política en acciones contra magistrados del TJE

Tegucigalpa, Honduras.- La bancada del Partido Liberal de Honduras (PLH) denunció la presunta instrumentalización de la justicia en contra de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras las acciones iniciadas por el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales contra los magistrados Miriam Barahona y Mario Flores.

En un comunicado compartido el lunes, los diputados se pronunciaron enérgicamente contra lo que consideran una “inaceptable injerencia” que pone en riesgo la estabilidad del sistema democrático y la independencia de los poderes del Estado. Según la bancada, estas actuaciones buscan “presionar, intimidar y debilitar” al máximo órgano de justicia electoral en un momento crucial previo al proceso electoral.