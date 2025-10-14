Más de 200 personas permanecen en albergues de Francisco Morazán y Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 270 personas se encuentran viviendo en albergues de los departamentos de Francisco Morazán y Yoro para refugiarse junto a su familia de la vulnerabilidad y el peligro que corren en sus hogares, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

Entre las personas afectadas se contabilizan 68 mujeres, 50 hombres y 100 menores de edad, lo anterior muestra los daños que pueden causar las constantes lluvias.

De acuerdo con el informe de Copeco, en la actualidad hay unos 16 albergues habilitados en el Distrito Central, que están resguardando a cerca de 50 familias damnificadas.

Los albergues disponibles se ubican en las colonias Dulce Nombre de Jesús, Altos del Paraíso, José Arturo Duarte, Villa Vieja, El Manzanal, Altos de la Centroamérica y Buenas Nuevas.

De igual manera en las colonias Ramón Amaya Amador, La Travesía, Altos de Los Laureles, Flor del Campo No. 1, Canaán, San Miguel y el barrio San Pablo.