Más de 200 personas permanecen en albergues de Francisco Morazán y Yoro

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 270 personas se encuentran viviendo en albergues de los departamentos de Francisco Morazán y Yoro para refugiarse junto a su familia de la vulnerabilidad y el peligro que corren en sus hogares, informó la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
Entre las personas afectadas se contabilizan 68 mujeres, 50 hombres y 100 menores de edad, lo anterior muestra los daños que pueden causar las constantes lluvias.
De acuerdo con el informe de Copeco, en la actualidad hay unos 16 albergues habilitados en el Distrito Central, que están resguardando a cerca de 50 familias damnificadas.
Los albergues disponibles se ubican en las colonias Dulce Nombre de Jesús, Altos del Paraíso, José Arturo Duarte, Villa Vieja, El Manzanal, Altos de la Centroamérica y Buenas Nuevas.
De igual manera en las colonias Ramón Amaya Amador, La Travesía, Altos de Los Laureles, Flor del Campo No. 1, Canaán, San Miguel y el barrio San Pablo.
Afectaciones
El informe de Afectaciones a Nivel Nacional 2025 de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) detalló que el país registra 12 personas fallecidas, dos desaparecidas, dos lesionados y tres heridos.
Del 29 de septiembre a la fecha, la SIT contabilizó a 10,891 personas afectadas, 2,006 damnificadas y 350 que fueron evacuadas. Agregó que, durante la temporada de lluvia del presente año, un total de 71 viviendas quedaron destruidas y 1,767 dañadas, mientras que 66 comunidades quedaron incomunicadas.
Los sectores que presentaron daños en el territorio nacional suman 279, por problemas de inundaciones, deslizamiento, colapsos de muros, viento racheado, árboles caídos y derrumbes
Comunidades incomunicadas
Según datos proporcionados por la Secretaría de Infraestructura y Transporte, un total de 66 comunidades se encuentran incomunicadas por las afectaciones que las lluvias han dejado en el país.
La mayoría de los lugares están ubicadas en el departamento de Francisco Morazán, sin embargo, también hay en Yoro, Lempira y Copán, distribuidas en 14 municipios.
El departamento que más comunidades afectadas registra es Yoro, con 42 sectores incomunicados, seguido por Francisco Morazán con 16, Lempira seis, Copán y Valle con uno, respectivamente.