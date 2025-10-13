Lluvias dejan más de 600 emergencias y 90 viviendas dañadas en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las fuertes lluvias han provocado más de 600 emergencias en el Distrito Central en menos de un mes, según el último reporte del Comité de Emergencia Municipal (Codem).
Las precipitaciones han dejado a decenas de familias sin hogar, teniendo que proteger sus vidas en los albergues disponibles en distintos puntos de la capital hondureña.
Doña Juana Flores es una de las capitalinas que perdió su vivienda en la colonia José Arturo Duarte de Comayagüela y recuerda sus momentos de angustia al salvarse unos instantes antes de que colapsara.
“No he dormido nada porque tengo presente ese momento difícil que viví cuando mi casa colapsó”, recordó la afectada.
Flores dijo que cuando comenzó la lluvia escuchó un trueno. “Me levanté y mi hijo estaba acostado en la cama, y fue cuando le dije: hijo, levántese, todo eso se viene abajo”, narró la entrevistada.
Doña Juana dio gracias a Dios que salvó a su hijo, quien iba a quedar soterrado en su cuarto tras colapsar las paredes de la casa.La casa de doña Juana se ubicaba en el sector 3 de la José Arturo Duarte, donde vivía con sus tres hijos; sin embargo, al momento del colapso solo estaban ella y un hijo.
Ella solo es un ejemplo de las 36 familias albergadas por pérdidas de sus viviendas, inundaciones y daños materiales por las últimas tormentas en la capital.
Hasta el momento, la Alcaldía reportó 87 viviendas dañadas y tres destruidas, algunas en las colonias Ramón Amaya Amador y José Arturo Duarte.
Codem informó que del 13 de septiembre al 12 de octubre de 2025 se contabilizaron 609 incidentes derivados de las lluvias.
Entre los casos más comunes destacan 174 derrumbes, 149 inundaciones y 123 caídas o cortes de árboles, que han afectado calles, viviendas y tendidos eléctricos.
Los registros también incluyen cinco desbordamientos de quebradas, cinco deslizamientos y 74 operaciones de limpieza ejecutadas por los equipos municipales en distintos puntos de Tegucigalpa y Comayagüela.
David Moncada perdió su vivienda en la colonia Ramón Amaya Amador y se encuentra albergado en el centro comunal del sector junto a sus padrastros desde el pasado sábado a medianoche. Su casa colapsó y ya no podrá regresar a la zona de alto peligro.
Las autoridades que integran la corporación municipal decidieron declarar emergencia en el Distrito Central hasta el 31 de diciembre.
Hasta la fecha, 36 familias permanecen albergadas en 11 refugios temporales, luego de perder sus viviendas a causa de los derrumbes e inundaciones.
Las autoridades locales han destinado escuelas, iglesias y centros comunales para ofrecer refugio a quienes perdieron sus viviendas o se encuentran en zonas de alto riesgo.
Entre los sectores más afectados se encuentran Altos del Paraíso, donde se albergan 17 familias -el grupo más numeroso- en el centro comunal de la zona.
También destacan los refugios de la colonia José Arturo Duarte, con cinco familias albergadas en el Centro Educativo Básico Alejandro Albarenga. En la colonia Villa Vieja se encuentran dos familias refugiadas en la iglesia evangélica Corona del Rey.
En El Manzanal y Altos de la Centroamérica, los centros comunales también funcionan como albergues, mientras que en la colonia Ramón Amaya Amador tres familias fueron evacuadas por las inundaciones.
En el barrio San Pablo, el Instituto San Pablo abrió sus puertas como refugio temporal, mientras que en Altos de Los Laureles, la escuela Dr. Antonio R. Reina sirve como resguardo para una familia que quedó sin hogar.