Lluvias dejan más de 600 emergencias y 90 viviendas dañadas en el Distrito Central

Tegucigalpa, Honduras.- Las fuertes lluvias han provocado más de 600 emergencias en el Distrito Central en menos de un mes, según el último reporte del Comité de Emergencia Municipal (Codem).

Las precipitaciones han dejado a decenas de familias sin hogar, teniendo que proteger sus vidas en los albergues disponibles en distintos puntos de la capital hondureña.

Doña Juana Flores es una de las capitalinas que perdió su vivienda en la colonia José Arturo Duarte de Comayagüela y recuerda sus momentos de angustia al salvarse unos instantes antes de que colapsara.

“No he dormido nada porque tengo presente ese momento difícil que viví cuando mi casa colapsó”, recordó la afectada.

Flores dijo que cuando comenzó la lluvia escuchó un trueno. “Me levanté y mi hijo estaba acostado en la cama, y fue cuando le dije: hijo, levántese, todo eso se viene abajo”, narró la entrevistada.

Doña Juana dio gracias a Dios que salvó a su hijo, quien iba a quedar soterrado en su cuarto tras colapsar las paredes de la casa.La casa de doña Juana se ubicaba en el sector 3 de la José Arturo Duarte, donde vivía con sus tres hijos; sin embargo, al momento del colapso solo estaban ella y un hijo.