Ingresar
PARA ELECCIONES
Inicio
Multimedia
Videos
Videos Honduras
Lluvias dejan sin hogar a David Moncada en colonia Ramón Amaya Amador
David Moncada es una de las 148 personas damnificadas por las lluvias de los últimos días y ahora pide ayuda al gobierno y a las empresas privadas, ya que no tiene dónde ir.
Marbin López
seguir +
13 de octubre de 2025 a las 12:38
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Socavón en la Centroamérica Oeste pone en riesgo a vecinos y peatones
Marbin López
Videos Honduras
Cossette López informa resultados de reunión con misión de la Unión Europea sobre observación electoral
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Doña Juana Flores perdió su vivienda, pero logró rescatar a su hijo antes del colapso
Marbin López
Videos Honduras
Lluvias dejan sin hogar a David Moncada en colonia Ramón Amaya Amador
Marbin López
Videos Honduras
Fuertes lluvias elevan la represa La Concepción a su máximo nivel
Marbin López
Videos Honduras
Represa Los Laureles alcanza su nivel máximo, pero sin activar cortinas inflables
Marbin López
Videos Honduras
Moderno y seguro: el nuevo pasaporte hondureño incorpora 80 medidas de protección
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Congreso improductivo le costó al país más de L5,900 millones en cuatro años
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
¿Cuántos frentes fríos amenazan a Honduras en noviembre y diciembre de 2025?
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Aprende a seguir a EL HERALDO en Google Discover en segundos
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Cálix asegura que negación del CNE es vieja y por eso ya puso apelación
Cortesía
Videos Honduras
Tormentas persistentes provocan caos vehicular y daños en Tegucigalpa
Yeny Sarmiento