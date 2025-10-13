  1. Inicio
Lluvias dejan sin hogar a David Moncada en colonia Ramón Amaya Amador

David Moncada es una de las 148 personas damnificadas por las lluvias de los últimos días y ahora pide ayuda al gobierno y a las empresas privadas, ya que no tiene dónde ir.

  • 13 de octubre de 2025 a las 12:38
El Heraldo Videos