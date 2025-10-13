Pobladores del Valle de Sula piden construcción de represa El Tablón para frenar inundaciones

La Lima, Cortés.- Decenas de pobladores del Valle de Sula realizaron este lunes una movilización pacífica para exigir al gobierno la construcción de la represa multipropósito El Tablón, con el fin de reducir los daños que provocan las inundaciones en la zona norte del país.

Desde tempranas horas, los manifestantes se congregaron en el corredor que conecta La Lima con San Pedro Sula, portando pancartas y mensajes de apoyo bajo el lema "La Lima sigue respaldando el proyecto de la represa El Tablón".

El alcalde de La Lima, Santos Laínez, señaló que el proyecto es urgente debido a las constantes emergencias que cada temporada lluviosa dejan miles de damnificados.

"Sabemos lo que hemos sufrido los limeños. Enviamos un mensaje al gobierno central para que agilice este proyecto clave para el Valle de Sula", expresó el edil en declaraciones al canal HCH.