Pobladores del Valle de Sula piden construcción de represa El Tablón para frenar inundaciones

La Lima, Cortés.- Decenas de pobladores del Valle de Sula realizaron este lunes una movilización pacífica para exigir al gobierno la construcción de la represa multipropósito El Tablón, con el fin de reducir los daños que provocan las inundaciones en la zona norte del país.
Desde tempranas horas, los manifestantes se congregaron en el corredor que conecta La Lima con San Pedro Sula, portando pancartas y mensajes de apoyo bajo el lema "La Lima sigue respaldando el proyecto de la represa El Tablón".
El alcalde de La Lima, Santos Laínez, señaló que el proyecto es urgente debido a las constantes emergencias que cada temporada lluviosa dejan miles de damnificados.
"Sabemos lo que hemos sufrido los limeños. Enviamos un mensaje al gobierno central para que agilice este proyecto clave para el Valle de Sula", expresó el edil en declaraciones al canal HCH.
Los participantes destacaron que la represa El Tablón permitiría mitigar el impacto de las crecidas de los ríos Chamelecón y Ulúa, que históricamente inundan municipios como La Lima y San Manuel.
Asimismo, recordaron que durante el paso de los huracanes Eta e Iota, el 90% del territorio limeño quedó bajo el agua.
Las autoridades locales y líderes comunitarios pidieron al ministro de Energía, Erick Tejada, mantener el compromiso con el proyecto, el cual lleva varios años de retraso debido a conflictos sociales y estudios ambientales pendientes.
Construcción de la represa
La represa El Tablón, contemplada como una obra multipropósito, busca controlar inundaciones, generar energía y garantizar el abastecimiento de agua para el Valle de Sula, unos de los sectores más vulnerables a los desastres naturales.
La presidenta Xiomara Castro anunció que la construcción iniciaría en octubre de 2025. La obra estará ubicada en el municipio de Quimistán, departamento de Santa Bárbara.
El proceso de licitación del proyecto comenzará en febrero de 2025 y las obras de construcción en octubre del mismo año, donde se invertirán los 300 millones de dólares que son financiados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).