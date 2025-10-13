Once personas han muerto en las últimas dos semanas debido a las lluvias

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos once personas han fallecido y 10.491 han sido afectadas por las intensas lluvias que azotan a Honduras desde el pasado 29 de septiembre, informó este domingo el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

El mal tiempo también ha dejado 1.996 personas damnificadas, 347 evacuadas y una desaparecida, además de 32 rescatadas y 65 comunidades incomunicadas, indicó el organismo de protección civil en un comunicado.

Entre los fallecidos figuran cinco niños, añade el informe.

A raíz del temporal, derivado de fenómenos en el Caribe y el Pacífico, de los 18 departamentos, cuatro permanecen en alerta roja (evacuación inmediata), cinco en amarilla (evacuación preventiva) y cinco en alerta verde (preventiva).

La alerta roja afecta a tres departamentos en el oeste del país, fronterizos con El Salvador, y uno en el centro, donde se localiza Tegucigalpa, la capital, que ha sido una de las regiones más afectadas.

En Tegucigalpa, decenas de barrios situados en partes bajas han sufrido los embates del río Choluteca y otras fuentes que se han desbordado.

Otros tres departamentos en alertas verde y amarilla colindan con Nicaragua, y dos con El Salvador. También hay tres en alerta preventiva fronteriza con Guatemala.