Casas inundadas, varios muertos y calles sin acceso: Honduras en alerta por lluvias

El Distrito Central se encuentra bajo alerta ante las frecuentes inundaciones. Tan solo el sábado se reportó la muerte de dos menores: los primos Dylan Fúnez, de 8 años, y Josué Fúnez, de 12, quienes fallecieron al ser arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López, en la capital. El trágico hecho ocurrió debido a las fuertes lluvias que cayeron el pasado viernes en gran parte del territorio nacional.