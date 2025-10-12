  1. Inicio
Casas inundadas, varios muertos y calles sin acceso: Honduras en alerta por lluvias

Octubre inició su segunda semana de forma catastrófica tras el ingreso de una vaguada en Honduras, dejando familias damnificadas, luto tras muertes y daños en el país

  • 12 de octubre de 2025 a las 18:05
Las intensas lluvias que azotan Honduras desde finales de septiembre e inicios de octubre han dejado un saldo lamentable: 11 personas fallecidas y más de 10,161 afectadas, según el último reporte de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). Así se encuentra el país tras este fenómeno climático:

Los departamentos más golpeados incluyen Francisco Morazán, Cortés, Lempira, Intibucá, La Paz y Choluteca, donde se han registrado inundaciones, derrumbes y eventos extremos en zonas rurales y urbanas.

También se registraron emergencias en Cortés, Comayagua, La Paz, Intibucá, Lempira, Choluteca, Santa Bárbara, Valle y Ocotepeque.

En Francisco Morazán, por ejemplo, se han reportado más de 100 incidentes relacionados con inundaciones, deslizamientos de tierra, caída de árboles y colapsos estructurales en edificaciones.

Nacaome, Goascorán y San Lorenzo en el departamento de Valle, reportan inundaciones que afectaron zonas residenciales y agrícolas.

El Distrito Central se encuentra bajo alerta ante las frecuentes inundaciones. Tan solo el sábado se reportó la muerte de dos menores: los primos Dylan Fúnez, de 8 años, y Josué Fúnez, de 12, quienes fallecieron al ser arrastrados por una quebrada en la colonia Cantarero López, en la capital. El trágico hecho ocurrió debido a las fuertes lluvias que cayeron el pasado viernes en gran parte del territorio nacional.

Hace dos dias, el muro perimetral en el Infop de Tegucigalpa cedió ante las intensas lluvias.

Las lluvias provocaron que al menos 11 hondureños perdieran la vida, la mayoría por sumersión en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Lempira, Intibucá, La Paz y Choluteca.

Habitantes de Santa Ana, Francisco Morazán, se encuentran con el agua dentro de sus casas y sin acceso a las calles, luego de que el nivel del agua creciera y los dejara totalmente inundados.

Imágenes compartidas por el Sistema Nacional de Emergencias 911 muestran a los capitalinos afectados antes las fuertes lluvias.

Las autoridades de Copeco piden a la población estar alerta para prevenir daños, pues las lluvias continuarán durante esta semana.

Se espera que a partir del lunes 13 de octubre se presenten precipitaciones que irán de moderadas a fuertes, las cuales estarán acompañadas de tormentas eléctricas durante sobre las regiones suroccidental, centro y oriente del país.

