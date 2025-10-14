  1. Inicio
"Se llevó toda la calle": así es el enorme socavón que mantiene sin paso a la Reynel Fúnez

El socavón mantiene incomunicados a los residentes de la zona y ha generado preocupación por el riesgo de nuevos derrumbes ante las recientes lluvias. Autoridades municipales evalúan los daños y preparan trabajos de reparación de emergencia.

  • 14 de octubre de 2025 a las 14:00
1 de 12

Sin acceso a la colonia, más que arriesgando la vida al bajar y cruzar por la quebrada, así quedaron los vecinos de la colonia Reynel Fúnez y zonas aledañas tras el socavón que dejaron las intensas lluvias del lunes.

Fotos: EL HERALDO
2 de 12

Con una cinta de precaución y algunas llantas, los vecinos han puesto señales de peligro para evitar que algún conductor distraído caiga al vacío, pues se trata de una caída de al menos 12 metros.

3 de 12

Este martes los pobladores de al menos cuatro colonias, entre ellas la Reynel Fúnez, Dora de Asfura, Buenos Aires y Lomas del Sur amanecieron con la terrible sorpresa de que no hay paso.

4 de 12

Los vecinos lamentan que además de quedarse sin calle, ahora sufrirán sin agua potable, pues la única forma en que tienen acceso al vital líquido es a través de las cisternas que ingresan a venderles, pero sin calle no podrán dar el servicio.

5 de 12

Ante la caída de la calle, algunos pobladores tuvieron que improvisar su salida de la colonia y para ello bajan hasta la quebrada y luego suben del otro lado, arriesgándose a caerse.

6 de 12

La falla, donde había una caja puente, colapsó alrededor de las 9:00 de la noche del lunes; sin embargo, los daños comenzaron desde el domingo.
7 de 12

En un video publicado en redes sociales se observa el momento exacto en que la calle cede y deja incomunicadas a las cuatro colonias, comienza como una pequeña fisura y segundos después es un abismo.
8 de 12

Los pobladores estuvieron varios días pidiendo ayuda ante la amenaza, pero la Alcaldía no llegó y ahora las consecuencias son graves.

9 de 12

La calle se había ido lavando por las correntadas hasta que finalmente, por las constantes lluvias, no soportó más.

10 de 12

Esta es la zona por la que los vecinos han estado bajando a la quebrada para luego subir, con ayuda de un lazo al que se agarran,

11 de 12

El paso resulta difícil y peligroso, sobre todo para personas de la tercera edad, niños y personas con problemas de movilidad.

12 de 12

Tras la visita del alcalde al lugar se está buscando habilitar un paso alterno para que las cuatro colonias no queden incomunicadas por más tiempo.

