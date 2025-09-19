Honduras reporta más de 6,500 personas afectadas en tres días de lluvia

Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias que azotaron el país entre el 17 y el 19 de septiembre de 2025 han dejado un saldo de 6,593 personas afectadas, según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

El reporte, difundido este viernes a las 11:00 am, detalla que 1,003 familias fueron afectadas directamente por los fenómenos, de las cuales 147 tuvieron que ser evacuadas debido a la severidad de los daños.

En total, se registran 434 personas damnificadas y siete evacuadas a nivel nacional. También hubo 6 rescates. Con las lluvias se reporta una persona desaparecida.

Copeco informó que 9 comunidades permanecen incomunicadas por la crecida de ríos o daños en la red vial, aunque el alcalde de Alianza, Valle, Faustino Manzanares, informó que allí reportan 16 comunidades sin acceso.

A nivel nacional al menos 9 viviendas resultaron dañadas y otras 38 fueron completamente destruidas.