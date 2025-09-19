Honduras reporta más de 6,500 personas afectadas en tres días de lluvia

Afectaciones
Tegucigalpa, Honduras.- Las intensas lluvias que azotaron el país entre el 17 y el 19 de septiembre de 2025 han dejado un saldo de 6,593 personas afectadas, según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
El reporte, difundido este viernes a las 11:00 am, detalla que 1,003 familias fueron afectadas directamente por los fenómenos, de las cuales 147 tuvieron que ser evacuadas debido a la severidad de los daños.
En total, se registran 434 personas damnificadas y siete evacuadas a nivel nacional. También hubo 6 rescates. Con las lluvias se reporta una persona desaparecida.
Copeco informó que 9 comunidades permanecen incomunicadas por la crecida de ríos o daños en la red vial, aunque el alcalde de Alianza, Valle, Faustino Manzanares, informó que allí reportan 16 comunidades sin acceso.
A nivel nacional al menos 9 viviendas resultaron dañadas y otras 38 fueron completamente destruidas.
Entre los eventos registrados destacan inundaciones en los departamentos de Francisco Morazán, Yoro, Comayagua, Intibucá, Valle y Lempira. También se reportaron deslizamientos en zonas montañosas de Intibucá, Copán, Santa Bárbara y Comayagua.
En el municipio de Talanga, en Francisco Morazán, se registraron múltiples afectaciones en barrios como Santa Eduviges y en la colonia Gracias a Dios, mientras que en Comayagua los daños se extendieron hasta zonas urbanas como Prados de Comayagua.
El caserío El Espino, en San Juan, Intibucá, fue una de las zonas más golpeadas por los vientos racheados, fenómeno que también se presentó en Copán Ruinas, La Campa y otras comunidades del occidente del país.
El informe también contabiliza colapsos de muros en La Iguala, Lempira, y Santa Rosa de Copán, lo que agrava el nivel de destrucción en áreas residenciales.
Las autoridades mantienen la alerta amarilla en 9 departamentos y 2 siguen en alerta verde. Los municipios aledaños al río Ulúa también están en alerta amarilla. Se mantiene la vigilancia sobre zonas de riesgo por saturación de suelos y crecida de ríos. Copeco reiteró el llamado a la población a mantenerse informada por los canales oficiales y evitar cruzar ríos o quebradas durante lluvias intensas.
ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista y editor, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).