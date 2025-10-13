Entre L1.27 y L1.10 ha rebajado el costo de las gasolinas en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La mayoría de los refinados del petróleo a excepción del queroseno han reportado rebajas en las dos últimas semanas.

Para las gasolinas los descuentos han superado el lempira en la capital, constató EL HERALDO con base a los datos divulgados por la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

De 1.27 lempiras por galón fue la reducción acumulada para la gasolina regular que se cotiza a 96.16 lempiras hasta el próximo domingo.

Mientras que la gasolina superior de 95 octanos se compra a 104.20 lempiras, sumando una disminución de 1.10 lempiras en las estaciones de servicio.

Apenas 15 centavos por galón es la merma que ha experimentado el diésel, por lo que se vende a 88.76 lempiras.

El Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular tiene un costo de 46.09 lempiras al bajar 18 centavos desde el pasado 6 de octubre.

Los consumidores han tenido que adquirir a 74 centavos más el queroseno, único carburante que se ha encarecido y tiene un precio en bomba de 77.26 lempiras por galón.