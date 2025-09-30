¿Cuánto subieron los precios de los combustibles en septiembre de 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Aunque hubo rebajas para algunos combustibles, en el noveno mes del año, es decir septiembre se registraron incrementos a estos refinados del petróleo.

Entre 1.80 lempiras y 1.32 lempiras por galón aumentaron los carburantes durante este mes, particularmente las gasolinas que mantienen una tendencia alcista, constató EL HERALDO con datos de la Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles (DGHB) adscrita a la Secretaría de Energía (Sen).

La gasolina superior de 95 octanos ha experimentado la mayor variación al pasar el galón de L103.50 a L105.30 en la capital, una elevación de 1.80 lempiras en las últimas cinco semanas.

Los consumidores de queroseno han tenido que pagar 1.63 lempiras más por el galón de este refinado, por lo que hasta el próximo 5 de octubre se cotizará a 76.92 lempiras.

En las estaciones de servicio tanto de Tegucigalpa como de Comayagüela la gasolina regular tiene un precio en bomba de 97.43 lempiras, reflejando un encarecimiento de 1.54 lempiras respecto al valor fijado a inicios de septiembre.

Para el diésel el impacto de las subidas han sido menor en comparación a los demás combustibles, pero ahora se vende a 1.32 lempiras adicionales y se encuentra a 88.91 lempiras el galón.

Un alza de 68 centavos reporta el Gas Licuado Propano (GLP) de uso vehicular a partir del 15 de septiembre pasado, siendo 46.04 lempiras su costo final.