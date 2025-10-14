Denuncian que corrupción en el IP desvió casi 12 mil millones de la institución

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de la Propiedad (IP) interpuso este martes una denuncia formal ante el Ministerio Público (MP) por 41 presuntos casos de corrupción, y el presunto desfalco de 12 mil millones de lempiras, detectados en distintas dependencias la institución que habrían ocurrido entre 2019 y 2022. El abogado Francisco Bocanegra, actual representante legal del IP, informó que los expedientes entregados contienen denuncias debidamente fundamentadas, con documentación, testimonios y pruebas sobre alteraciones de viáticos, falsificación de firmas, manipulación de sellos y modificación de claves catastrales. “Son cuarenta y una líneas de investigación que hemos detectado. Incluyen desde alteraciones de viáticos por empleados del Instituto, hasta falsificación de instrumentos públicos y certificaciones de herencias”, explicó el abogado Bocanegra.

El funcionario señaló que las irregularidades fueron cometidas durante las administraciones comprendidas entre 2019, durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, y los primeros meses de 2022, periodo en el que Instituto de la Propiedad "estaba dirigido por personas cercanas a Jorge Cálix y Ebal Díaz". Según Bocanegra, los 41 expedientes involucran a más de 100 personas, entre ellas colaboradores del IP, notarios públicos y tramitadores externos. A varios de los empleados ya se les habría suspendido de sus cargos por responsabilidades administrativas. "No podemos seguir tolerando estos actos. Ya se les hizo el proceso interno y ahora venimos a presentar las denuncias formales con todos los medios probatorios que exige la ley", sostuvo el abogado. El funcionario afirmó que el desfalco estimado asciende a casi 12 mil millones de lempiras, solo en el caso de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), donde ya se habían interpuesto otras denuncias en julio pasado.