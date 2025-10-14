"Una prueba y solito me voy a encerrar a Támara": Jorge Cálix tras denuncia por corrupción en IP

Tegucigalpa, Honduras.- "La única manera que me puedan parar es con un tiro, pero asegúrense de pegarme en la frente", alegó el diputado liberal Jorge Cálix, luego de que el secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, anunciara que se presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) por supuestos actos de corrupción durante el 2019-2022. En las últimas horas, Bocanegra informó que tiene en su poder un paquete de 41 expedientes en los que se señalan como supuestos responsables a Cálix y Ebal Díaz, exministro de la Presidencia de Honduras. Las autoridades informaron que los expedientes incluyen "casos de supuestas irregularidades en la gestión de trámites y documentos de propiedad", así como posibles beneficios económicos ilícitos.

De igual forma, aseguró que habría varios notarios públicos involucrados en los actos bajo investigación, donde se detectaron supuestas alteraciones de viáticos por empleados del IP, falsificación de firmas y sellos, alteraciones de certificaciones de herencias, tergiversación de claves catastrales e instrumentos públicos. Ante la presentación de los expedientes, el diputado liberal argumentó que Bocanegra es "un empleado del narcofamilión; es hijo del narcofamilión. No me voy a poner a pelear. Esta cuestión es con el dueño del circo, no con sus payasos". "Yo no me rajo; la única manera que me puedan parar es con un tiro, pero asegúrense de pegarme en la frente, porque si me lo pegan en otro lado voy a quedar vivo y aun así vamos a seguir", dijo Cálix, reiterando que las denuncias son para evitar su inscripción en la papeleta electoral.