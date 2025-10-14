Partido Nacional condena "uso político" de Fiscalía de Delitos Electorales

Tegucigalpa, Honduras-. El Partido Nacional de Honduras (PNH) expresó en las últimas horas su total respaldo a los magistrados Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Mario Flores Urrutia, tras las acciones emprendidas por la Fiscalía de Delitos Electorales. A través de un comunicado, el partido de oposición calificó el proceder del Ministerio Público como una “vil instrumentalización” de la justicia en contra de funcionarios que actúan en el ejercicio constitucional de sus funciones.

El nacionalismo condenó lo que considera un uso político del sistema judicial con el propósito de intimidar a los órganos electorales y desestabilizar el proceso democrático. Según la organización, "el ataque directo al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) representa una amenaza grave a la independencia judicial y a la institucionalidad del país".