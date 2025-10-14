Partido Nacional condena "uso político" de Fiscalía de Delitos Electorales

Tegucigalpa, Honduras-. El Partido Nacional de Honduras (PNH) expresó en las últimas horas su total respaldo a los magistrados Miriam Suyapa Barahona Rodríguez y Mario Flores Urrutia, tras las acciones emprendidas por la Fiscalía de Delitos Electorales. A través de un comunicado, el partido de oposición calificó el proceder del Ministerio Público como una “vil instrumentalización” de la justicia en contra de funcionarios que actúan en el ejercicio constitucional de sus funciones.
El nacionalismo condenó lo que considera un uso político del sistema judicial con el propósito de intimidar a los órganos electorales y desestabilizar el proceso democrático. Según la organización, "el ataque directo al Tribunal de Justicia Electoral (TJE) representa una amenaza grave a la independencia judicial y a la institucionalidad del país".
La dirigencia del PN acusó al Ministerio Público de actuar de forma injerencista contra una institución democrática, advirtiendo que esta tendencia pone en riesgo la separación de poderes. “Su actuar representa un precedente grave que erosiona el Estado de Derecho y abre la puerta a un autoritarismo disfrazado de legalidad”, cita el comunicado.
El partido exigió respeto a la investidura de los magistrados y llamó a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilante ante posibles abusos que atentan contra las próximas elecciones.