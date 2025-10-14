  1. Inicio
Presentan denuncia sobre supuestos actos de corrupción en el IP, entre 2019 y 2022

De acuerdo al funcionario, durante el gobierno anterior se incurrió en incumplimiento de deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos

  • 14 de octubre de 2025 a las 11:35
El secretario ejecutivo del IP llegó al MP cargando una caja con los 41 expedientes que contiene la denuncia.

Captura de video.

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, presentó este martes ante el Ministerio Público una denuncia por supuestas irregularidades y actos de corrupción a lo interno del Instituto de la Propiedad entre los años 2019-2022.

Bocanegra se presentó ante la Fiscalía General de la República con un paquete de 41 expedientes en los que se señalan como supuestos responsables de estos actos al nacionalista y exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, y el actual diputado liberal, Jorge Cálix. Asimismo, aseguró que habría varios notarios públicos involucrados en los actos bajo investigación.

El funcionario, en declaraciones ante los medios -en las afueras del MP-, dijo que los expedientes incluyen casos de supuestas irregularidades en la gestión de trámites y documentos de propiedad, así como posibles beneficios económicos ilícitos.

Los actos denunciados habrían ocurrido entre los años 2019 a inicios de 2022.

(Captura de video.)

Además, se detectaron supuestas alteraciones de viáticos por empleados del IP, falsificación de firmas y sellos, alteraciones de certificaciones de herencias, tergiversación de claves catastrales e instrumentos públicos.

De acuerdo a Bocanegra, los señalados habrían incurrido en perjuicio económico y los delitos de incumplimiento en los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y, falsificación de documentos públicos, afectando a cientos de usuarios del Instituto de la Propiedad.

Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
