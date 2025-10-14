Presentan denuncia sobre supuestos actos de corrupción en el IP, entre 2019 y 2022

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, presentó este martes ante el Ministerio Público una denuncia por supuestas irregularidades y actos de corrupción a lo interno del Instituto de la Propiedad entre los años 2019-2022.

Bocanegra se presentó ante la Fiscalía General de la República con un paquete de 41 expedientes en los que se señalan como supuestos responsables de estos actos al nacionalista y exministro de la Presidencia, Ebal Díaz, y el actual diputado liberal, Jorge Cálix. Asimismo, aseguró que habría varios notarios públicos involucrados en los actos bajo investigación.

El funcionario, en declaraciones ante los medios -en las afueras del MP-, dijo que los expedientes incluyen casos de supuestas irregularidades en la gestión de trámites y documentos de propiedad, así como posibles beneficios económicos ilícitos.