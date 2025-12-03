¡Llegó la Navidad a la capital! Campo de Parada Marte prepara su villa para la temporada

El Campo de Parada Marte, ubicado en la salida de Tegucigalpa a Mateo, ya se está preparando para la llegada de la Navidad.
Una Villa Navideña cálida y colorida se está estableciendo dentro del parque, donde miles de personas podrán llegar a disfrutar.
Un túnel de luces, árboles de Navidad y nacimientos de Jesús serán parte de las atracciones que se están estableciendo en el lugar.
El amplio espacio estará disponible en los próximos días para los capitalinos y hondureños visitantes de otros departamentos.
La entrada a la Villa no tendrá ningún costo, la población que quiera visitarla puede hacerlo de forma gratis.
Las atracciones aún no están listas del todo, sin embargo, muchos de los escenarios que muestran los nacimientos ya están bastante avanzados.
Los nacimientos serán unas de las mayores atracciones. Rebaños, casas y personas, todo se personificará en sus escenarios, que no son nada pequeños.
Los visitantes podrán disfrutar de un ambiente cálido y agradable para compartir entre familia o amigos.
Dentro del establecimiento seguirá habiendo ventas de chucherías o cosas ligeras para comer, por lo que no será un problema.
La enorme cantidad de luces que se establecieron en el lugar iluminaran significativamente el espacio.
La Navidad está a menos de 21 días de llegar y cada familia del país se prepara para recibirla de la mejor forma.
Además del Campo de Parada Marte, hay muchos otros establecimientos que se preparan para la temporada.