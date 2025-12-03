  1. Inicio
¡Llegó la Navidad a la capital! Campo de Parada Marte prepara su villa para la temporada

El Campo de Parada Marte ya comenzó a preparar su Villa Navideña para la temporada. Desde nacimientos, hasta luces de colores, son parte del diseño

  • 03 de diciembre de 2025 a las 13:14
1 de 12

El Campo de Parada Marte, ubicado en la salida de Tegucigalpa a Mateo, ya se está preparando para la llegada de la Navidad.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
2 de 12

Una Villa Navideña cálida y colorida se está estableciendo dentro del parque, donde miles de personas podrán llegar a disfrutar.

Foto: David Romero
3 de 12

Un túnel de luces, árboles de Navidad y nacimientos de Jesús serán parte de las atracciones que se están estableciendo en el lugar.

Foto: David Romero
4 de 12

El amplio espacio estará disponible en los próximos días para los capitalinos y hondureños visitantes de otros departamentos.

 Foto: David Romero
5 de 12

La entrada a la Villa no tendrá ningún costo, la población que quiera visitarla puede hacerlo de forma gratis.

 Foto: David Romero
6 de 12

Las atracciones aún no están listas del todo, sin embargo, muchos de los escenarios que muestran los nacimientos ya están bastante avanzados.

Foto: David Romero
7 de 12

Los nacimientos serán unas de las mayores atracciones. Rebaños, casas y personas, todo se personificará en sus escenarios, que no son nada pequeños.

Foto: David Romero
8 de 12

Los visitantes podrán disfrutar de un ambiente cálido y agradable para compartir entre familia o amigos.

 Foto: David Romero
9 de 12

Dentro del establecimiento seguirá habiendo ventas de chucherías o cosas ligeras para comer, por lo que no será un problema.

Foto: David Romero
10 de 12

La enorme cantidad de luces que se establecieron en el lugar iluminaran significativamente el espacio.

Foto: David Romero
11 de 12

La Navidad está a menos de 21 días de llegar y cada familia del país se prepara para recibirla de la mejor forma.

Foto: David Romero
12 de 12

Además del Campo de Parada Marte, hay muchos otros establecimientos que se preparan para la temporada.

Foto: David Romero
