Fuentes consultadas por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus dijeron que los empleados tienen la venia de la máximas autoridades del IP para realizar los actos de corrupción, blindados con la repartición de coimas que les permitan traficar sin preocupaciones, no obstante, este extremo fue negado.

“En relación a las firmas falsificadas o auténticas amañadas, es una debilidad dentro del trámite que no le compete al IP, pues quien autentica la firma y da fe pública de lo que se plasma en el documento viene de parte de un notario y por eso trabajamos en conjunto por hallazgos encontrados”, afirmó.

Salgado recalcó que comenzaron con la investigación y que “tenemos acceso a los videos, revisar el sistema, las actualizaciones que tanto la gente que inscribe como el nivel de producción de los revisores documentales y jalar el hilo para desmantelar todo esto”.

En relación a la venia de las máximas autoridades para realizar el ilícito mencionó que “me molesta, no soy parte de esta red de corrupción, me he encargado de limpiar la cara al IP, ahí sí me gustaría saber quiénes son las otras máximas autoridades para desmontarlos”.

”Inspectoría tiene un plazo para atender las denuncias y brindar la resolución, Inspectoría es independiente, confidencial, ellos van a determinar los medios de prueba que pueden obtener, como le mencionaba: acceso a videos, bitácoras en el sistema, revisar la cantidad de transacciones con el apellido del notario señalado y otros indicios, como el comportamiento interno de los empleados”, aseguró.

Salgado comentó que desde su cargo no va obstaculizar las investigaciones para encubrir este tipo de situaciones, pues “abrimos a las autoridades nuestras puertas para que nos ayuden a combatir la corrupción, porque estamos limpiando la cara del IP”.

Aseguró que en el momento que se identifique las personas “se van a despedir de la institución”.