Oposición denuncia que más de 800 proyectos quedarán sin aprobarse en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-A pocas semanas de cerrarse la legislatura, unos 800 proyectos quedarán sin aprobarse por la actual gestión del Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo, denunció la oposición ante las múltiples paralizaciones y la casi nula productividad legislativa.
"Desafortunadamente, más de 800 proyectos de ley que introdujimos varios diputados no se van a tratar. Ya se estableció una agenda de aquí hasta el fin de la legislatura, si es que acaso la hay, porque aquí hay un riesgo”, advirtió el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.
El parlamentario advirtió que, si el próximo miércoles a las 2:00 de la tarde —cuando está programada la reunión de jefes de bancada— no se convoca al pleno, los diputados podrían autoconvocarse para continuar los trabajos legislativos.
“Si no se nos convoca, nos vamos a autoconvocar. Solo hay alrededor de unas 50 leyes que sí se van a discutir en caso de que se prorrogue el período de sesiones. El resto, sintiéndolo mucho, quedará fuera. Todos los diputados presentamos proyectos importantes para el desarrollo de nuestras comunidades, pero no será posible por la falta de tiempo”, lamentó.
El CN, calificado por muchos como el más improductivo en los últimos años, ha sufrido diversas paralizaciones durante estos casi cuatro años debido a los desacuerdos y falta de consensos entre las fuerzas políticas.
"Queda claro que hay una gran mora legislativa; eso sí, queda claro que ha habido la incapacidad de quienes dirigen el Congreso Nacional de poder construir una agenda legislativa de beneficio para el país. Por estar plegados a los intereses de su partido de gobierno, han descuidado una agenda para resolverle los problemas a Honduras", reprochó el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía.
Reiteró que "ayer nuestro jefe de bancada, al salir de la sesión que tuvo con la directiva del Congreso Nacional, dio a conocer los temas en los cuales la bancada del Partido Nacional podría acompañar. Si tienen tanto interés en retomar las sesiones, deberíamos avanzar en los temas en los que sí hay consensos".
Entre los proyectos que quedarán engavetados, a pocos meses de que concluya la gestión del Legislativo, destacan la aprobación de diversos endeudamientos, la Ley de Justicia Tributaria, entre otros.
Sin fecha todavía
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, insinuó que podría convocar a los diputados a sesión legislativa el próximo martes 14 de octubre, aunque evitó confirmar la fecha con certeza.
“Queremos que conozcan los decretos y se desvirtúen esas aseveraciones donde dice que se quiere aprobar decretos para financiamientos de campañas”, declaró el titular del Legislativo ante medios de comunicación.
Redondo recordó que desde el 23 de septiembre se definió la agenda legislativa y los dictámenes, luego de una reunión sostenida con los jefes de bancada y miembros de la junta directiva.
El diputado indicó que, a su criterio, históricamente el Congreso no celebra sesiones durante septiembre en años electorales, pero sostuvo que existen iniciativas pendientes de relevancia nacional, las cuales fueron expuestas en compañía de la secretaria Luz Angélica Smith.
Durante la comparecencia este miércoles, Redondo acusó al presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, de bloquear la aprobación de iniciativas y el desarrollo de la agenda legislativa al instruir a su bancada a que se opongan a todo dictamen.