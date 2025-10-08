Oposición denuncia que más de 800 proyectos quedarán sin aprobarse en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.-A pocas semanas de cerrarse la legislatura, unos 800 proyectos quedarán sin aprobarse por la actual gestión del Congreso Nacional, dirigido por Luis Redondo, denunció la oposición ante las múltiples paralizaciones y la casi nula productividad legislativa.

"Desafortunadamente, más de 800 proyectos de ley que introdujimos varios diputados no se van a tratar. Ya se estableció una agenda de aquí hasta el fin de la legislatura, si es que acaso la hay, porque aquí hay un riesgo”, advirtió el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña.

El parlamentario advirtió que, si el próximo miércoles a las 2:00 de la tarde —cuando está programada la reunión de jefes de bancada— no se convoca al pleno, los diputados podrían autoconvocarse para continuar los trabajos legislativos.

“Si no se nos convoca, nos vamos a autoconvocar. Solo hay alrededor de unas 50 leyes que sí se van a discutir en caso de que se prorrogue el período de sesiones. El resto, sintiéndolo mucho, quedará fuera. Todos los diputados presentamos proyectos importantes para el desarrollo de nuestras comunidades, pero no será posible por la falta de tiempo”, lamentó.

El CN, calificado por muchos como el más improductivo en los últimos años, ha sufrido diversas paralizaciones durante estos casi cuatro años debido a los desacuerdos y falta de consensos entre las fuerzas políticas.