Jorge Cálix niega vínculos con presuntos cheques del IP y arremete contra Francisco Bocanegra

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado y dirigente del Partido Liberal, Jorge Cálix, rechazó este miércoles las denuncias que lo vinculan con presuntas irregularidades en el Instituto de la Propiedad (IP), luego de que Francisco Bocanegra, secretario ejecutivo de esa institución, lo señalara públicamente.

Bocanegra presentó supuestos cheques a nombre de Camila Agüero, esposa de Cálix, que habrían sido emitidos con fondos del IP. En redes sociales, Bocanegra escribió:

“Cálix ha manifestado que si encuentran una sola prueba en su contra, se irá a encerrar él mismo a Támara. Jorge, no se preocupe, no solo se irá a entregar usted, sino que deberá ser acompañado por su esposa por haber recibido pagos indebidos de fondos prohibidos de los fideicomisos”.