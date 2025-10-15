Jorge Cálix niega vínculos con presuntos cheques del IP y arremete contra Francisco Bocanegra

Tegucigalpa, Honduras.- El diputado y dirigente del Partido Liberal, Jorge Cálix, rechazó este miércoles las denuncias que lo vinculan con presuntas irregularidades en el Instituto de la Propiedad (IP), luego de que Francisco Bocanegra, secretario ejecutivo de esa institución, lo señalara públicamente.
Bocanegra presentó supuestos cheques a nombre de Camila Agüero, esposa de Cálix, que habrían sido emitidos con fondos del IP. En redes sociales, Bocanegra escribió:
“Cálix ha manifestado que si encuentran una sola prueba en su contra, se irá a encerrar él mismo a Támara. Jorge, no se preocupe, no solo se irá a entregar usted, sino que deberá ser acompañado por su esposa por haber recibido pagos indebidos de fondos prohibidos de los fideicomisos”.
El mensaje fue acompañado de una imagen de un presunto cheque emitido a nombre de Agüero.
Cálix respondió negando las acusaciones y arremetió contra Bocanegra: “Sos un insecto. No te metás con la mamá de mis hijos. No voy a permitir eso. Sos un mari#%*. Aquí los espero para que me pongan las chachas. Hacete hombre. Vení aquí”, expresó el legislador visiblemente molesto.
Cálix, quien en el inicio del actual período legislativo pertenecía a la bancada del Partido Libre, afirmó además que "la acusó, la juzgó, se convirtió en verdugo de mi esposa, dijo que iba a ir a Támara como si fuera su hermana. No entiendo por qué la involucran”.
La disputa entre el diputado liberal y el funcionario del IP pasó de las redes sociales a la televisión nacional, por más de una hora, a través del canal HCH, en donde también salieron a relucir los miembros del Consejo Directivo del IP, entre ellos el exministro de la Sedesol, José Carlos Cardona; Tomás Vaquero y Francisco Fúnez.