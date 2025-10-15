Susette Atuán llega a la repetición de su juicio por millonario desfalco al IHSS

Con un semblante tranquilo, usando un pantalón y camisa beige, con su bolso en mano y un termo, Susette Atuán llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde se desarrollará la repetición de su juicio por el desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
La imputada se presentó a las 9:20 de la mañana. Al llegar, ingresó directamente al baño de mujeres, donde permaneció por unos 15 minutos. A la prensa se le prohibió tomar fotografías.
Junto con Atuán, fue introducida una enorme caja a la Sala I del Tribunal de Sentencia; se presume que contiene pruebas en su contra.
En la Sala I del Tribunal de Sentencia se lleva a cabo la repetición del juicio contra Susette Atuán Rojas, prima de Mario Zelaya, ambos acusados del millonario desfalco al IHSS, Zelaya ya paga una condena de 31 años de prisión.
Se prevé que el juicio se extienda hasta el 24 de octubre, cuando se espera la evacuación total de las pruebas y finalmente conocer un nuevo fallo. Susette Atuán está siendo juzgada nuevamente en el caso denominado “Empresas fachadas” del IHSS. ¿Por qué se repite su juicio?
Atuán ya había enfrentado los mismos cargos en 2018, pero resultó absuelta. Sin embargo, el Ministerio Público interpuso un recurso de casación que hoy la vuelve a poner en el banquillo de los acusados.
Tras el recurso interpuesto por el Ministerio Público, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó repetir el juicio, al considerar que existen indicios suficientes de responsabilidad penal.
Según el expediente, existen transferencias de dinero que no pudieron ser justificadas por la acusada. En años anteriores, los elementos presentados fueron considerados insuficientes para dictar una condena, pero ahora un nuevo tribunal analizará el caso.
Atuán es prima de Mario Zelaya, quien fue condenado a 32 años de prisión por el millonario desfalco al IHSS. Las investigaciones revelan que Atuán recibió alrededor de 10 millones de lempiras a través de una “empresa fachada” creada para estafar al IHSS.
Se le acusa de haber recibido un cheque por 1.3 millones de lempiras. De 2010 a 2013, Atuán trabajó como asistente de Mario Zelaya en la dirección ejecutiva del IHSS y luego fue auxiliar en el departamento de Recursos Humanos, hasta su salida en abril de 2015.