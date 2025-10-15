"Pude ungirlo, abrazarlo": madre de Juan Orlando revela cómo fue su reencuentro en la cárcel

La madre de Juan Orlando Hernández viajó a la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston, Virginia Occidental, Estados Unidos, y pudo reencontrarse con su hijo, como reveló Ana García en sus redes sociales.
Muy serena y con alegría, doña Elvira reveló a la radioemisora HRN cómo se encuentra el expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en los Estados Unidos.
“Me siento contenta, primeramente agradecida con Dios, porque me permitió esta misión que tenía hace varios días de visitar a mis hijos”, dijo doña Elvira. Pero, ¿cómo luce Juan Orlando ahora?
La familia sostuvo que desde hace más de tres años no tenían la oportunidad de compartir con él (desde que fue extraditado ), por lo que agradecieron a la Embajada de los Estados Unidos por permitir la visita de la madre del exmandatario. "Es el mismo, solo que ahora con un poco más de barba", narró la esposa del expresidente, que estaba junto a su suegra.
Según el relato de doña Elvira, Juan Orlando está “muy bien, con mucha fe y fortalecido”. Además de él, también pudo visitar a su otro hijo, Tony Hernández, exdiputado condenado en Estados Unidos.
“Hay un espacio marcado con cuatro pies y ahí nos llaman para abrazarnos. Me sentí muy contenta, gracias al Señor”, relató doña Elvira.
La madre del expresidente detalló que vio a Juan Orlando Hernández durante dos días consecutivos: el primero desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, y el segundo desde las 9:00 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde.
Asimismo, compartió que pudo “ungir a su hijo, abrazarlo” y que él envió un mensaje “a la familia y amigos, para que lo apoyen aquí en el país y en el exterior, con el fin de refutar las acusaciones que se han hecho”.
“Juan Orlando es inocente, yo lo conozco desde cipote, él es muy recto en sus cosas. ¿Cómo se van a poner a creer que es narcotraficante habiendo creado la extradición?”, expresó.
A Tony Hernández pudo visitarlo más veces, ya que estaba más cerca que Juan Orlando Hernández. “Estuve cuatro veces, porque él está más cerca. Le pido al presidente de Estados Unidos que tenga misericordia de mis hijos, porque ellos no deben ese problema”, manifestó doña Elvira.