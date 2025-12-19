Obras de reparación de tres canchas de la capital permanecen abandonadas

Tegucigalpa, Honduras.- Con un presupuesto asignado de 10 millones de lempiras y material de construcción abandonado, varias canchas de recreación ubicadas en colonias del Distrito Central permanecen con sus obras de reparación paralizadas.

De acuerdo con líderes comunitarios de las colonias Travesía, San Miguel y La Era, desde hace más de tres meses los proyectos de renovación de estas canchas se encuentran detenidos, pese a los anuncios oficiales de mejora en los espacios deportivos.

“Nosotros tenemos cerradas las instalaciones desde septiembre. Personal de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Honduras (Condepor) llegó, cortó cuatro árboles, pero aún faltan la gradería, la duela y el sistema de iluminación”, denunció Marlon Sierra, presidente del patronato de la colonia San Miguel.

El dirigente comunitario aseguró que la falta de continuidad en los trabajos ha provocado que las obras no alcanzan ni el 60% del avance prometido, situación que mantiene a niños, jóvenes y adultos sin acceso a espacios adecuados para la recreación.

"La semana pasada hicimos una denuncia, y recibimos llamadas por parte de gente de Condepor, y nos prometieron que iban a haber un desembolso, lo cual fue mentira, Supuestamente la compañía iba a venir para trabajar y nuevamente es falso, no han venido", explicó.