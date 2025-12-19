Obras de reparación de tres canchas de la capital permanecen abandonadas

Tegucigalpa, Honduras.- Con un presupuesto asignado de 10 millones de lempiras y material de construcción abandonado, varias canchas de recreación ubicadas en colonias del Distrito Central permanecen con sus obras de reparación paralizadas.
De acuerdo con líderes comunitarios de las colonias Travesía, San Miguel y La Era, desde hace más de tres meses los proyectos de renovación de estas canchas se encuentran detenidos, pese a los anuncios oficiales de mejora en los espacios deportivos.
“Nosotros tenemos cerradas las instalaciones desde septiembre. Personal de la Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación de Honduras (Condepor) llegó, cortó cuatro árboles, pero aún faltan la gradería, la duela y el sistema de iluminación”, denunció Marlon Sierra, presidente del patronato de la colonia San Miguel.
El dirigente comunitario aseguró que la falta de continuidad en los trabajos ha provocado que las obras no alcanzan ni el 60% del avance prometido, situación que mantiene a niños, jóvenes y adultos sin acceso a espacios adecuados para la recreación.
"La semana pasada hicimos una denuncia, y recibimos llamadas por parte de gente de Condepor, y nos prometieron que iban a haber un desembolso, lo cual fue mentira, Supuestamente la compañía iba a venir para trabajar y nuevamente es falso, no han venido", explicó.
Solo la remodelación y mejora de la cancha ubicada en la colonia San Miguel está valorada en 3.5 millones de lempiras, que según los vecinos del sector "es un precio muy elevado para lo que se promete ejecutar".
En la cancha ubicada en la colonia Travesía, el panorama no es muy diferente, ya que no se registran trabajadores o maquinaria en la obra valorada en 3.8 millones de lempiras. Mientras que el proyecto localizado en La Era se perfila en 3.5 millones de lempiras.
"Es una injusticia que no arreglen estas canchas, las dejaron abandonadas; mejor no hubieran prometido nada, la gente venía y jugaba, pero ahora es imposible", apuntó Juan Estrada, poblador del sector.
Ante la inconformidad y las promesas, EL HERALDO intentó contactar a las autoridades de Condepor, sin embargo, al cierre de esta nota informativa, no hubo respuesta.
Protestas
Líderes comunitarios aseguraron a este rotativo que ante el incumplimiento en las obras recreativas, realizarán protestas exigiendo soluciones prontas.
"En vista a las promesas de que vemos que esto sigue parado, creo que vamos a tener que hacer alguna protesta, y creemos que se va a hacer en el anillo periférico", advirtieron.
Además, enviaron un mensaje a las autoridades para continuar este proyecto que podría beneficiar a la población de las populosas colonias.
"Pedimos a las autoridades y los ingenieros de estos proyectos que continúen lo que empezaron, más que canchas esto representa un avance para los jóvenes y personas mayores del sector", finalizaron.