IHSS realiza primera transfusión de sangre a un feto con anemia severa

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) realizó con éxito su primera transfusión de sangre intrauterina a un feto con anemia severa

  • 26 de septiembre de 2025 a las 19:02
Esta técnica permitió estabilizar al bebé y prevenir complicaciones graves durante el embarazo.

 Foto: Facebook IHSS

Tegucigalpa, Honduras.- El Hospital de Especialidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) marcó un precedente en la medicina nacional al realizar con éxito la primera transfusión intrauterina de sangre a un feto, procedimiento que permitió salvar la vida de un bebé que presentaba anemia severa durante el embarazo.

La intervención estuvo a cargo de un equipo multidisciplinario integrado por los médicos Lucía Sarmiento, Mario Ramírez, Gisella Molina, Eliu Martínez, Gabriela Medina, Angélica Carías y Marcelo Pedraza, quienes lograron estabilizar el estado de salud del feto y darle la oportunidad de continuar su desarrollo dentro del vientre materno.

¿Cómo fue el procedimiento?

La transfusión intrauterina se aplicó tras diagnosticar anemia fetal severa mediante ecografía Doppler, la cual mide el flujo sanguíneo cerebral del bebé.

El procedimiento consistió en introducir, bajo guía ecográfica, una aguja fina a través del abdomen de la madre hasta el cordón umbilical, para administrar sangre compatible directamente en la vena umbilical del feto.

Este tipo de intervención se utiliza en casos de anemia fetal grave, provocada principalmente por incompatibilidad sanguínea, infecciones o alteraciones hematológicas, y busca prevenir complicaciones como hidropesía, insuficiencia cardíaca o incluso la pérdida del embarazo.

El doctor Mario Ramírez, especialista en ginecología del IHSS, explicó la importancia de esta técnica para atender emergencias prenatales.

“Directamente al cordón umbilical le transfundimos sangre, de manera externa, hacia la vena umbilical, para tratar de compensar la anemia que tenía el bebé”, detalló el especialista.

Ramírez señaló que, aunque el procedimiento implica riesgos como ruptura de membranas, trabajo de parto prematuro o pérdida fetal, en este caso fue ejecutado con éxito gracias al manejo del equipo médico y la tecnología disponible.

La intervención fue supervisada por especialistas en ginecología, hematología y medicina materno-fetal, quienes destacaron que esta técnica abre la posibilidad de atender casos complejos dentro del sistema de salud pública.

