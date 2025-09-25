Propuesta para instalar GPS en maletas electorales todavía no ha sido agendada

Tegucigalpa, Honduras.- La instalación del Sistema de Posicionamiento Global (GPS por sus siglas en inglés) en las maletas electorales sigue siendo un tema en suspenso por el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), pese a que la propuesta ya fue entregada.

"Tenemos múltiples temáticas. Yo sí quiero hacer un énfasis importante en recordar que hay cosas turnadas desde mi despacho. Hicimos la propuesta de que se hiciera la aplicación de una cinta de seguridad a las maletas electorales para su retorno y este todavía no ha sido puesto en agenda", comunicó la consejera Cossette López.

Señaló que "vamos a pedir que se coloque prontamente. Desde el 22 de agosto se recibió una propuesta a nivel de requerimiento técnico de parte del Centro Logístico Electoral (CLE) para poderle colocar un elemento de trazabilidad con GPS a las maletas electorales, que tampoco ha formado parte".