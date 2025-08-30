CNE analiza colocar sello de seguridad o GPS en las maletas electorales

Tegucigalpa, Honduras.- A 91 días de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) analiza una propuesta técnica para colocar etiquetas de seguridad o un aparato de Sistema de Posicionamiento Global (GPS) dentro de las maletas electorales. El pleno de consejeros se encuentra deliberando sobre la viabilidad del requerimiento técnico en materia operativa y económica, informó la presidenta del CNE, Cossette López. De acuerdo con lo detallado por la funcionaria electoral, la integración de mecanismos de rastreo en las maletas permitirá localizar y ubicar el material electoral, a fin de brindar una mayor seguridad y evitar otro impasse como el ocurrido en los comicios primarios. “Sobre el GPS se recibió una propuesta muy específica de un requerimiento técnico del Centro Logístico Electoral (CLE), donde nos piden que le pongamos etiquetas o aparatos de GPS a cada una de las maletas”, explicó Cossette López.

La presidenta del órgano electoral detalló que “es una propuesta técnica, ahora estamos viendo la viabilidad económica, pero por supuesto que tiene que ponderarse porque hay un presupuesto que aplicar, pero a mí me parece muy buena la propuesta, me parece muy buena la iniciativa y, en ese sentido, si es factible económicamente, yo la apoyaré no en un 100%, sino en un 1,000%”.

Adjudicación del TREP

Aunque faltan horas para que venza el plazo del Consejo Nacional Electoral para emitir resolución final sobre la adjudicación del TREP, todavía se desconoce qué empresa será la favorecida en la licitación. Este sábado 30 de agosto vence el plazo para que el CNE informe sobre cuál de las empresas extranjeras será la encargada de las transmisiones preliminares. Según trascendió el jueves, solamente tres de las cinco empresas licitantes habrían logrado superar el primer filtro de evaluación, siendo Smartmatic, Grupo ASD y el Grupo MSA quienes se disputarían la licitación.

Fuera del proceso habrían quedado las dos empresas mexicanas, Proisi y el consorcio Expertia Podernet. Hasta ahora esta versión sigue sin ser confirmada debido al acuerdo de confidencialidad firmado por el CNE y los oferentes. “Todos fueron a la etapa de la prueba técnica, hay una parte legal, una parte de la prueba económica. Así que todas han atravesado las etapas distintas”, indicó la presidenta del CNE. López develó que “entiendo que algunas no cumplieron con el proceso con algunos documentos que no son subsanables y, en ese sentido, nos quedan atrás, pero todos los elementos se los podremos otorgar y dar públicamente en el momento en que hayamos emitido el voto los tres”. Una vez se adjudique el proceso del TREP, se abrirán diez procesos más, los cuales contemplan la conectividad y elementos tecnológicos que acompañarán las elecciones en materia de seguridad. “En este caso, como ya se supone que hay informes técnicos y allí han seleccionado tres o cuatro, allí lo que queda es analizar la oferta económica. En iguales condiciones, entonces, se prefiere la que está ofreciendo el mejor precio”, explicó el exmagistrado del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar.

El exfuncionario electoral señaló que “si las otras no llenan específicamente los requisitos, aun cuando cueste más, eso es lo que tiene que primar, desde mi punto de vista, en el Consejo Nacional Electoral”. Aguilar sugirió que el CNE debe tomar en consideración que la empresa que sea seleccionada cuente con el equipo y la logística necesaria para cumplir con la demanda del requerimiento. “Uno esperaría que, para cuando llegue la fecha estipulada, este sábado, ya tengamos la mejor empresa seleccionada. Debe ser una empresa que cumpla con todas las expectativas legales y técnicas; si eso es así, no tendríamos por qué dudar de la comisión evaluadora”, indicó el analista Kenneth Madrid. El experto remarcó la importancia de que la empresa seleccionada no solo sea capaz en lo técnico, sino que también cumpla con el presupuesto asignado por el Consejo Nacional Electoral. “Las pruebas deben ser satisfactorias, no podemos permitirnos que ninguna empresa que no cumpla con los estándares técnicos o económicos esté en la lista final. La empresa debe ajustarse al presupuesto ya establecido por el CNE”, aseveró.

Avance del cronograma

Al cierre de agosto, el Consejo Nacional Electoral avanza a contratiempo, pese a las ampliaciones de varias fechas aprobadas por el Congreso Nacional para concluir actividades que garantizan la calidad y transparencia de los comicios tras la parálisis por desacuerdos en el pleno del CNE. A pesar de las dificultades, la presidenta del órgano electoral subrayó que se ha logrado avanzar en diversas áreas clave, como la adjudicación de contratos, la auditoría y el desarrollo de sistemas de biometría y radiofrecuencia. Este sábado 30 de agosto se cumple el plazo para que el órgano electoral adjudique el TREP, lo que le dará mayor transparencia a las elecciones ante los ojos de los hondureños y de los observadores internacionales. Iniciando un nuevo mes, este 1 de septiembre, arrancan las campañas electorales. El mismo día también se hará la suspensión de la publicidad estatal.