El CNE inicia destuse de maletas para elecciones del 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de 100 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con el cronograma establecido y avanza en el destuse de maletas electorales en el Centro Logístico Electoral (CLE).
El procedimiento consiste en desmontar y clasificar el material utilizado en las pasadas elecciones primarias, entre ellos urnas, cabinas, bolsas electorales y papeletas.
El personal técnico separa los insumos que podrán reutilizarse de aquellos que serán descartados y no funcionarán en los comicios de noviembre.
El destuse de maletas permite liberar espacio en las bodegas, actualizar el inventario y preparar el terreno para la siguiente etapa: el armado de los kits electorales que se utilizarán el próximo 30 de noviembre.
Con esta labor logística, el CNE busca garantizar una gestión ordenada y eficiente de los recursos rumbo a las elecciones generales. De acuerdo con las autoridades, el material en desuso entrará en un proceso de subasta pública, en cumplimiento de las normas institucionales y bajo criterios de transparencia.