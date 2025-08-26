El CNE inicia destuse de maletas para elecciones del 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de 100 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con el cronograma establecido y avanza en el destuse de maletas electorales en el Centro Logístico Electoral (CLE).

El procedimiento consiste en desmontar y clasificar el material utilizado en las pasadas elecciones primarias, entre ellos urnas, cabinas, bolsas electorales y papeletas.