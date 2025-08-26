El CNE inicia destuse de maletas para elecciones del 30 de noviembre

Autoridades del CNE confirmaron que el material en desuso no será desechado sin control, sino que entrará en un proceso de subasta pública

    En el CLE se desarrolla la tarea de desmontar maletas y revisar insumos como urnas y papeletas, lo que permitirá al CNE liberar espacio en bodegas y preparar el terreno para la siguiente fase de armado de los kits electorales.

  • 26 de agosto de 2025 a las 16:43

Tegucigalpa, Honduras.- A menos de 100 días de las elecciones generales del 30 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa con el cronograma establecido y avanza en el destuse de maletas electorales en el Centro Logístico Electoral (CLE).

El procedimiento consiste en desmontar y clasificar el material utilizado en las pasadas elecciones primarias, entre ellos urnas, cabinas, bolsas electorales y papeletas.

El personal técnico separa los insumos que podrán reutilizarse de aquellos que serán descartados y no funcionarán en los comicios de noviembre.

El CNE inició el desmontaje y separación de materiales electorales en el Centro Logístico Electoral (CLE).

El destuse de maletas permite liberar espacio en las bodegas, actualizar el inventario y preparar el terreno para la siguiente etapa: el armado de los kits electorales que se utilizarán el próximo 30 de noviembre.

Con esta labor logística, el CNE busca garantizar una gestión ordenada y eficiente de los recursos rumbo a las elecciones generales. De acuerdo con las autoridades, el material en desuso entrará en un proceso de subasta pública, en cumplimiento de las normas institucionales y bajo criterios de transparencia.

