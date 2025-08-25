Campaña electoral inicia este fin de semana... oficialmente, porque en la práctica ya empezó

VELAS. Batazo de home run en esas redes el último video del “Pollo Contreras” sobre el familión. Ataúdes, llanto, gritos de “dolor” y velas encendidas en el sepelio de los refundidores. “Libre nunca más” fue la consigna en Chamelecón.

POLLOMANÍA. La “pollomanía” está que arde en la capital industrial y todos los caminos indican que “Pandilla” Sunseri, si acaso, quedará en la última regiduría. A ver qué tal le va al Junior hotelero.

MOZART. Les devolvió la pedrada el Pollo, luego que los pupilos de la “reina del norte” lo habían sacado rostizado, en un ataúd, y recitándole el réquiem de Mozart.

OFICIAL. Este fin de semana será el banderillazo oficial para que arranque la campaña, aunque, como estamos en estas honduras, los candidatos tienen semanas de andar pidiendo el voto.

BASTIÓN. Es en otras latitudes donde eso se respeta y, el día del banderillazo, cada partido monta hasta carnaval en su principal bastión electoral.

PÍO. Aquí, la Ramona tiene meses de andar en giras políticas en los helicópteros de la FAH y con transmisión 24/7, en vivo y en directo, del canal del Estado y nadie, ni la mentada Política Limpia, dice ni pío.

MILLÓN. En esos chats le llueven las felicitaciones a Gerardito Torres por ser parte del “millón” de pobres que ha logrado salir de la miseria en el gobierno de Xiomara.

GANÓ. Ya vieron el túnel del bulevar Miraflores, las pintas en las paredes con la leyenda “Rixi ya ganó”. Ja... je... ji...jo... ju...

GUYANA. La cosa está que arde en la tierra de Bolívar. La bulla es que Guyana -con quien el Maduro se puso a pelear- ya dio permiso para el desembarco y que desde allí le den camotillo al Cartel de los Soles.

LLEVEN. La otra bulla es que Mundo González, el verdadero presidente del pueblo venezolano, ya dio luz verde para que entren y se lleven al narcodictador. Fumen, refundidores.

CUENTO. Solo el “cabo Mel”, como le dice el valiente Quintín, sigue con la cantaleta de que la “people” apoya “masivamente” a la Ramona, porque ese cuento ya no se lo tragan ni los mismos refundidos del cerebro.

AZOS. Mientras la “reina de occidente” y demás involucrados en tantos azos siguen como si nada, y más libres que el viento, la Ramona no para su discurso de que Libre es “implacable contra la corrupción”. ¡Habrase visto!