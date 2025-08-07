¿Cómo queda el cronograma para las elecciones generales 2025?

Tegucigalpa, Honduras.- Un compás de dos semanas tendrá el Consejo Nacional Electoral (CNE) para adjudicar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para las elecciones generales del 30 de noviembre. Así lo establecieron los diputados del Congreso Nacional al aprobar este jueves la solicitud del CNE de ampliar el plazo de adjudicación del sistema, el cual se fijó para el 30 de agosto. En la sesión, los congresistas aprobaron, con 117 votos a favor, la extensión y prórroga de varios puntos del cronograma electoral que se vieron atrasados por la crisis de casi un mes en el órgano electoral. Para el TREP, los diputados aprobaron que el Pleno del CNE deberá recibir las ofertas de las empresas que participarán en la licitación el 14 de agosto. Todo se realizará en las instalaciones del órgano electoral en la colonia Matamoros, a las 10:00 de la mañana. La prórroga del TREP estará vigente solo para las elecciones generales del 30 de​​​​ noviembre, es decir, de manera temporal. El artículo 278 de la Ley Electoral no se modificará y para procesos venideros la adjudicación debe realizarse cuatro meses antes de los comicios. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Otro de los puntos prorrogados, que se vio retrasado por las aristas que enfrentó el órgano colegiado, fue la ampliación del período de actualización de la información del Censo Nacional Electoral, que fue extendida hasta el 20 de septiembre. De la misma manera, tras la dispensa de debates, se aprobó la ampliación del tiempo de vigencia de la actualización del listado electoral definitivo hasta el 30 de septiembre.

Esperan buenos resultados

Con estas ampliaciones, el cronograma electoral podrá cumplirse en tiempo y forma en los nuevos plazos, sobre todo para tres de las actividades que contribuyen a la transparencia y calidad del proceso: El TREP (el único para el que se modificaron las fechas), la biometría y la auditoría externa. Antonio Rivera Callejas, diputado del Partido Nacional, opinó que para él "es muy poco tiempo entre el 14 de agosto, que entregan los oferentes su documentación, y el 30; solo hay dos semanas. Sin embargo, eso fue lo que pidió el Consejo Nacional Electoral. Ojalá que, bajo el liderazgo de la presidenta Cossette López Osorio escojan una buena empresa del TREP que tenga experiencia, credibilidad y que nos dé buenos resultados el 30 de noviembre".

En torno a la participación de Smartmatic —empresa oferente del TREP en Honduras y señalada por la Fiscalía de Estados Unidos de regalar una casa a la expresidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela— en el proceso de licitación, Rivera Callejas señaló que "es una decisión que no nos compete a nosotros, le corresponde a los tres consejeros". "Ojalá que ellos hagan un descubrimiento real, que vean los antecedentes, que hayan tenido buenos resultados y que adjudiquen a una buena empresa", dijo. El diputado del Partido Liberal, Yavhé Sabillón, por su parte, indicó que "afortunadamente ya se prolongó. Hay muchos aspectos técnicos, creo que es un tiempo prudente hasta el 30 de agosto. En relación a Smartmatic, ha tenido ciertas observaciones porque, lastimosamente, esta empresa, si bien es cierto aquí en Honduras no tiene ninguna acusación, uno de sus altos funcionarios tiene un proceso". A criterio del diputado liberal, se espera que ni la adjudicación del sistema del conteo preliminar ni el proceso de elección de la empresa que imprimirá el material electoral sea motivo para que se vuelva a desencadenar una crisis entre el pleno del Consejo Nacional Electoral.

Para el presidente de la Comisión Electoral del CN, Rasel Tomé, lo más importante es que los tres consejeros, por unanimidad, lograron "aprobar el consenso y destrabar la crisis que puso en precario la institucionalidad". "Aquí lo más importante es que el traje quien se lo hizo fue el Consejo Nacional Electoral. Aquí el Congreso no le ha puesto nada más allá de lo que ellos pidieron. Ellos armaron el traje a su medida, ellos nos pidieron el plazo hasta el 30 de agosto", afirmó el congresista. El vicepresidente del Legislativo argumentó que "ellos —el CNE— ya tienen medidos los tiempos y les pareció oportuno, y nosotros se los aprobamos. Para el 30 de agosto ya está aprobado todo lo que va a hacer el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares TREP".

¿Qué sigue después recibir las ofertas?

Una vez cierre el proceso de recepción de ofertas, la Unidad de Compras y Contrataciones Especiales (UCCE) del CNE deberá revisar la documentación, foliar los archivos e ingresarlos a cajas de seguridad para su posterior análisis. Continúa el nombramiento de una comisión de evaluación, la cual será la encargada de hacer las valoraciones técnicas que definirán si se adjudicará o no la licitación a una de las empresas participantes. La comisión de evaluación será responsable de analizar si lo presentado en las ofertas responde a lo solicitado por el CNE en sus pliegos de condiciones.

En el informe emitido por la comisión se plantearán recomendaciones sobre si procede adjudicar o no el mecanismo a una de las empresas. Además, el documento se integrará con la opinión de otra unidad del CNE, la de Preintervención, para que, con esos dos insumos, el pleno tome finalmente una decisión. En cualquiera de los casos, es decir, si el pleno y la comisión consideran que la empresa no cumplió con los elementos necesarios, el manejo del sistema no será adjudicado y se abrirá un nuevo proceso de licitación, esta vez más expedito.

Compras directas para DNI

El Congreso Nacional también aprobó este jueves la exoneración al Registro Nacional de las Personas (RNP) para la adquisición de 750 mil tarjetas blancas destinadas a la emisión del Documento Nacional de Identificación (DNI). La dispensa incluye el impuesto sobre ventas, tasas, sobretasas, impuestos arancelarios, aduaneros, derechos arancelarios y cualquier otro gravamen de importación. De acuerdo con la solicitud, el RNP pretende adquirir tarjetas blancas sin personalizar, fabricadas en policarbonato blanco, sin chip y en formato ID-1.