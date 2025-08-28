Tres empresas extranjeras pujan para ganar licitación del manejo del TREP

Tegucigalpa, Honduras.- A horas de que se cumpla el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) deba adjudicar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), tres empresas se disputan el manejo del mecanismo en los próximos comicios.
El pleno de consejeros continuará este día en reunión para definir en las próximas horas cuál de las tres empresas de origen extranjero ganará la licitación.
Fuentes cercanas dentro del CNE confirmaron que solamente las empresas Smartmatic, de origen estadounidense; Grupo ASD, de Colombia; y Grupo MSA, de origen argentino, lograron superar el primer filtro en la evaluación económica.
Fuera del proceso quedaron la empresa Expertia Podernet y Proisi, ambas de origen mexicano. Posterior a la primera fase de deliberación, los tres consejeros sostuvieron reuniones hasta primeras horas del día de este jueves.
A pesar de las múltiples versiones trascendidas previo a la decisión oficial, el pleno del CNE todavía no ha emitido una resolución definitiva sobre cuál será la empresa que manejará el sistema TREP.
Otra versión trascendida fue que la licitación del TREP sería adjudicada a Grupo ASD, el cual logró un porcentaje de 85% en la evaluación técnica.
Mientras que Smartmatic ganaría la licitación del segundo lote, el cual contempla la compra y adquisición de impresoras multifuncionales y los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés), versiones que todavía no han sido confirmadas.
La semana anterior, las cinco empresas fueron sometidas a un proceso de evaluación por una comisión del CNE, la cual, a inicios de esta semana, remitió un informe al pleno, el cual continúa siendo analizado. La evaluación consistía en un 60% de cualidades técnicas evaluada en diferentes hitos, mientras el 40% restante contemplaba diversas pruebas económicas.