CNE definirá en las próximas horas a qué empresa le adjudicará el TREP

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta a definir qué empresa manejará el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El pleno se encuentra deliberando los resultados de las pruebas técnicas y económicas de los oferentes. “Ya se encuentra en una etapa de lectura y análisis -informe de comisión evaluadora- por parte del pleno”, indicó la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cossette López. Las empresas Smartmatic, Grupo ASD, Grupo Proisi, Grupo MSA y Expertia Podernet, todas extranjeras, fueron las multinacionales que ofertaron en la licitación.

¿Qué es el TREP y cómo funciona su nuevo flujo de transmisión?

En 2013, Honduras implementó el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con la intención de agilizar la divulgación de los resultados en los procesos electorales. Este sistema permite la transmisión rápida de los datos desde los centros de votación hacia una base de datos central, facilitando una comunicación más eficiente y transparente de los resultados preliminares. Actualmente, el TREP funciona de la siguiente manera: una vez cerrada la votación, los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) cuentan los sufragios y consignan los resultados en un acta.