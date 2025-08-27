  1. Inicio
CNE definirá en las próximas horas a qué empresa le adjudicará el TREP

El pleno del CNE ha entrado en etapa de análisis definitivo, revisando los informes técnicos y económicos de cinco multinacionales que ofertaron para manejar el TREP

El Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta a definir qué empresa se encargará de manejar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), un mecanismo clave que busca garantizar rapidez y transparencia,

Tegucigalpa, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) se apresta a definir qué empresa manejará el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). El pleno se encuentra deliberando los resultados de las pruebas técnicas y económicas de los oferentes.

Ya se encuentra en una etapa de lectura y análisis -informe de comisión evaluadora- por parte del pleno”, indicó la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral, Cossette López.

Las empresas Smartmatic, Grupo ASD, Grupo Proisi, Grupo MSA y Expertia Podernet, todas extranjeras, fueron las multinacionales que ofertaron en la licitación.

¿Qué es el TREP y cómo funciona su nuevo flujo de transmisión?

En 2013, Honduras implementó el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) con la intención de agilizar la divulgación de los resultados en los procesos electorales.

Este sistema permite la transmisión rápida de los datos desde los centros de votación hacia una base de datos central, facilitando una comunicación más eficiente y transparente de los resultados preliminares.

Actualmente, el TREP funciona de la siguiente manera: una vez cerrada la votación, los miembros de la Junta Receptora de Votos (JRV) cuentan los sufragios y consignan los resultados en un acta.

CNE debe adjudicar el TREP a más tardar el 30 de agosto

No obstante, con la aprobación del nuevo flujo de datos, el TREP en estos próximos comicios publicará todas las actas; sin embargo, en aquellas en que se detecten errores no serán sumados sus resultados a los datos preliminares.

Las actas con errores serán sometidas a revisión 24 horas después del cierre de las urnas. El proceso de inspección se realizará y se aprobarán las debidas correcciones por el pleno de consejeros del CNE.

