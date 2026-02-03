  1. Inicio
BCH cuenta con reservas para 6.3 meses de importaciones

$29 millones ingresan a diario en concepto de remesas familiares a la economía de Honduras, siendo la primera fuente de ingreso de divisas, de acuerdo con el Banco Central

El BCH es el responsable de administrar las reservas netas.

Tegucigalpa, Honduras.-El Banco Central de Honduras (BCH) registra acumulación de reservas internacionales netas en 2026 y, por ende, la cobertura en meses de importaciones de bienes y servicios ha aumentado.

Del 31 de diciembre de 2025 al 2 de febrero de 2026, el saldo de las reservas aumentó de 10,219.1 a 10,377.9 millones de dólares, o sea $158.8 millones más.

Lo anterior ha permitido mantener en 6.3 meses de importaciones de bienes y servicios. Cada mes es equivalente a 1,647 millones de dólares.

El comportamiento citado anteriormente se explica por un mayor ingreso de divisas (compra de dólares a los agentes económicos y público en general) respecto a los egresos (venta).

Al pasado 2 de febrero, el Banco Central de Honduras registró 2,108.8 millones de dólares en ingresos, superando los $1,757.1 millones en concepto de egresos.

