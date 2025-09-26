Autoridades incineran 239 kilos de cocaína y 742 libras de marihuana

Más de 239 kilos de cocaína y 742 libras de marihuana y crack fueron incinerados este viernes en las instalaciones de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), como parte de los decomisos realizados en distintos operativos contra el narcotráfico en varias regiones del país.
De acuerdo con las autoridades, la droga está valorada en más de 3.2 millones de lempiras y fue asegurada en diferentes acciones de investigación y combate al crimen organizado.
La destrucción se efectuó bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier manipulación indebida de las sustancias.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) encabezaron el procedimiento, con el respaldo logístico de la PMOP, que facilitó sus instalaciones para llevar a cabo la incineración.
El evento contó con la presencia del Benemérito Cuerpo de Bomberos, la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA) y efectivos de la Policía Nacional.
Estas instituciones fueron las encargadas de verificar que el proceso se realizara de manera transparente y conforme a la normativa vigente.
Los representantes de los entes de supervisión confirmaron que el procedimiento se desarrolló en condiciones controladas, reduciendo cualquier riesgo ambiental y garantizando la total destrucción de la droga decomisada.
Las incautaciones que derivaron en esta incineración se efectuaron en diferentes sectores del país, como parte de las operaciones coordinadas para frenar el tráfico de drogas en Honduras.
Tanto la ATIC como la DLCN han intensificado los operativos de investigación en carreteras, puntos fronterizos y zonas con alta incidencia delictiva.
Con esta acción, las instituciones de seguridad reiteraron que la coordinación entre la PMOP, la ATIC, la DLCN y otros organismos nacionales es clave para continuar enfrentando las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico.