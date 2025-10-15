Nasralla se reúne con inversionistas españoles interesados en invertir en Honduras

Durante su visita a Europa, el aspirante presidencial busca fortalecer la economía nacional mediante alianzas con empresarios europeos

     Foto: Partido Liberal
  • 15 de octubre de 2025 a las 14:01

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sostendrá durante una gira por España reuniones con inversionistas y representantes económicos.

Durante su visita a Europa, Nasralla busca promover la transparencia, la estabilidad política y atraer inversión extranjera que contribuya al desarrollo económico de Honduras.

"Esta mañana, miércoles 15 de octubre, estamos en el aeropuerto Adolfo Suárez, en Barajas, Madrid, junto a Sasan Fúnez; estamos aterrizando junto a mi esposa porque vamos a sostener unas reuniones con inversionistas europeos que están interesados en invertir en Honduras", aseguró el presidenciable.

Dijo que "van a ser apretadas las próximas horas, pero les estaremos informando lo que esté pasando con nuestras gestiones, que seguramente les darán trabajo a miles de compatriotas en Honduras".

Entre la comitiva que acompañó al aspirante presidencial del Partido Liberal destaca el economista José Luis Moncada; su esposa y diputada, Iroshka Elvir; el exdiputado Aníbal Cálix, entre otros.

Previo al proceso electoral del 30 de noviembre, el candidato Salvador Nasralla ha visitado en reiteradas ocasiones Estados Unidos, donde ha sostenido reuniones con congresistas, mientras que ahora inicia los acercamientos con inversionistas españoles.

