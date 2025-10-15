Nasralla se reúne con inversionistas españoles interesados en invertir en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, sostendrá durante una gira por España reuniones con inversionistas y representantes económicos.

Durante su visita a Europa, Nasralla busca promover la transparencia, la estabilidad política y atraer inversión extranjera que contribuya al desarrollo económico de Honduras.

"Esta mañana, miércoles 15 de octubre, estamos en el aeropuerto Adolfo Suárez, en Barajas, Madrid, junto a Sasan Fúnez; estamos aterrizando junto a mi esposa porque vamos a sostener unas reuniones con inversionistas europeos que están interesados en invertir en Honduras", aseguró el presidenciable.