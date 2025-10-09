Nasralla descarta alianza con el Partido Nacional pero asegura apoyo de su dirigencia

“Muchísima gente me decía, como nacionalistas, lo primero es Honduras, aquí vamos a votar por usted. La cantidad de nacionalistas que van a votar por mí es enorme”, aseguró.

El aspirante presidencial aseguró durante una conferencia que la mitad de la dirigencia y los liderazgos del Partido Nacional le han manifestado su apoyo para los próximos comicios electorales.

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal , Salvador Nasralla , descartó que exista la posibilidad de sostener una alianza con el Partido Nacional.

Nasralla afirmó que “no habrá una alianza de derecho, ni tampoco vamos a hacer una alianza de este tipo como la que estamos haciendo con el PSH o Alianza Patriótica, pero sí, la mitad del Partido Nacional está conmigo”.

Respecto a otros temas, Salvador Nasralla advirtió que el país se encuentra secuestrado por el narcotráfico, ante un escenario que podría poner en riesgo la auditoría electoral.

“El estado de excepción termina unos días antes de las elecciones, entonces la comunidad internacional, que va a venir en cantidades industriales, está en desacuerdo, porque en un estado de excepción puede venir alguien y barrer la mesa y violar los derechos humanos”, reprochó.

Este jueves, Salvador Nasralla, acompañado por líderes de su partido, suscribió una alianza de hecho con el partido ORDEN, el cual no logró superar el proceso para ser inscrito. Con ello, es la segunda coalición que el líder liberal suscribe; la primera fue con el Partido Salvador de Honduras (PSH).