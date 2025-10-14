La declaración de Nasralla de “no votar por los liberales” es antigua

Tegucigalpa, Honduras.- Un video difundido en redes sociales muestra al candidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Salvador Nasralla, pidiendo “no votar” por esa entidad política durante una entrevista que aparenta haberse realizado en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington D. C. La grabación no es actual: el mismo segmento circula desde julio de 2024. “Recordando a Salvador Nasralla, cuando hablo del Partido Liberal. Pobrecita la gente que piensa que Nasralla Salum va ganar”, se lee literalmente el texto sobrepuesto de una publicación de Facebook, compartida más de 940 veces desde el 5 de septiembre de 2025.

En 2017, Nasralla fue candidato presidencial por la Alianza de Oposición contra la Dictadura (Libre + Pinu). En 2021, volvió a respaldar a Libre y a Xiomara Castro, renunciando a su propia candidatura en el Partido Salvador de Honduras (PSH). Actualmente, Nasralla aspira nuevamente a la presidencia, esta vez como candidato del Partido Liberal, para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.

Video antiguo

Una búsqueda inversa con la extensión de Google Chrome InVID-WeVerify permitió ubicar el video en una publicación del canal Une TV, en TikTok, el 2 de julio de 2024.

@unetvhn 📌 Así se expresaba @SalvaPresidente del @PLHonduras No vote por los liberales “Los liberales son financiados por el partido nacional” lo dijo Salvita. ♬ sonido original - UNE TV OFICIAL HONDURAS 🇭🇳

Ese mismo día también fue compartido en el perfil de Facebook del diputado liberal Mauricio Rivera.

Lo que no coincide en 2025