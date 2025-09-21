  1. Inicio
Nasralla recorre Puerto Cortés y Santa Rosa de Copán para reunirse con votantes y líderes locales

En la primera ciudad se reunió con simpatizantes durante un recorrido por las calles, mientras que en Santa Rosa sostuvo encuentros con dirigentes locales del Partido Liberal.

  • 21 de septiembre de 2025 a las 10:12
1 de 8

Salvador Nasralla encabezó un recorrido por las principales calles de Puerto Cortés, donde agradeció el respaldo que ha recibido en esa zona del país.

Foto cortesía: Twitter Salvador Nasralla.
2 de 8

Ciudadanos porteños acompañaron la caminata del candidato presidencial del Partido Liberal, donde Nasralla dijo que "Caminar junto a ustedes, sentir sus abrazos y recibir su respaldo es la mayor fuerza que nos impulsa a seguir adelante".
3 de 8

La visita incluyó encuentros cercanos con votantes en barrios y colonias, para concluir en una concentración.
4 de 8

El aspirante del Partido Liberal compartió saludos y abrazos con simpatizantes que salieron al paso.
5 de 8

Posteriormente, en Santa Rosa de Copán, Nasralla se reunió con líderes locales del Partido Liberal.
6 de 8

Los dirigentes expusieron inquietudes y propuestas durante la reunión y fueron escuchados por el presidenciable liberal.
7 de 8

La gira del sábado cerró con actividades en el occidente del país, donde Nasralla confió que "la esperanza ya camina por Honduras".

8 de 8

El aspirante presidencial destacó el respaldo recibido en ambas ciudades a su candidatura a la presidencia de Honduras.

