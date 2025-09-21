Nasralla recorre Puerto Cortés y Santa Rosa de Copán para reunirse con votantes y líderes locales

Salvador Nasralla encabezó un recorrido por las principales calles de Puerto Cortés, donde agradeció el respaldo que ha recibido en esa zona del país.
Ciudadanos porteños acompañaron la caminata del candidato presidencial del Partido Liberal, donde Nasralla dijo que "Caminar junto a ustedes, sentir sus abrazos y recibir su respaldo es la mayor fuerza que nos impulsa a seguir adelante".
La visita incluyó encuentros cercanos con votantes en barrios y colonias, para concluir en una concentración.
El aspirante del Partido Liberal compartió saludos y abrazos con simpatizantes que salieron al paso.
Posteriormente, en Santa Rosa de Copán, Nasralla se reunió con líderes locales del Partido Liberal.
Los dirigentes expusieron inquietudes y propuestas durante la reunión y fueron escuchados por el presidenciable liberal.
La gira del sábado cerró con actividades en el occidente del país, donde Nasralla confió que "la esperanza ya camina por Honduras".
El aspirante presidencial destacó el respaldo recibido en ambas ciudades a su candidatura a la presidencia de Honduras.