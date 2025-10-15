CNE rechaza solicitud de Rusia para participar como observador electoral

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) rechazó la solicitud de Rusia para participar como observador en las elecciones generales del 30 de noviembre.

La decisión fue tomada por mayoría de votos (2-1), con la oposición de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, mientras que el consejero Marlon Ochoa votó a favor.

El canciller hondureño, Javier Bu, había remitido al CNE una carta en la que notificaba el interés de la Embajada de Rusia en enviar una misión observadora a los comicios.

En la misiva, la Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia expresó su deseo de “fortalecer la cooperación entre los órganos electorales centrales de ambos países” y solicitó “contemplar la posibilidad de participar como observador en la celebración de las elecciones generales en Honduras el 30 de noviembre del año en curso”.

Más de seis millones de hondureños están habilitados para ejercer el sufragio en los próximos comicios, en los que se elegirá al presidente de la República, tres designados presidenciales, 298 alcaldías municipales, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano.