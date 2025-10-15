Médicos descentralizados protestan frente a Casa Presidencial exigiendo su pago

Tegucigalpa, Honduras.- Los médicos descentralizados siguen esperando que se les haga efectivo el pago salarial de al menos cuatro meses que se les adeuda. Este miércoles, un grupo de doctores que están bajo esa modalidad protestaron frente a Casa Presidencial, exigiendo a las autoridades del Poder Ejecutivo que les cumplan con lo que se acordó meses atrás. Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), dijo que sus compañeros llevan más de un mes pidiendo que se cumplan con las demandas.

"Nuestros colegas descentralizados no saben quién es el patrono, si es la Secretaría de Salud (Sesal) o los gestores. Los gestores dicen que la Sesal no les ha dado el dinero, mientras la Sesal dice que ya enviaron el dinero para que les paguen. Sin embargo, nadie ha demostrado con documentos de que en realidad ese dinero está depositado para que los colegas puedan gozar de su salario", declaró Santos. Son cerca de 250 médicos descentralizados de los departamentos de Copán, Lempira, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Comayagua, Gracias a Dios y Choluteca que son afectados. Además del pago de salarios atrasados, los doctores también denunciaron que no tienen un horario definido, pues trabajan días feriados, fines de semana. Santos agregó que no se les ha hecho efectivo el pago de la nueva base salarial. "Ellos no están pidiendo nada del otro mundo, quieren saber quién es el patrono, quieren recibir la nueva base salarial que ahora es de 36,000 lempiras y antes era de 29,000; quieren tener horarios definidos", expresó el presidente del CMH.