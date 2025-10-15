Así luce Juan Orlando Hernández tras visita de su madre en prisión en EE UU

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), mantiene una actitud serena y optimista pese a su encierro en una prisión de mediana seguridad en Estados Unidos, según relató su madre, doña Elvira, tras visitarlo recientemente.
La visita se extendió durante dos días consecutivos en la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston, estado de Virginia Occidental.
De acuerdo con un mensaje publicado por su esposa y exprimera dama, Ana García de Hernández compartió en sus redes sociales que su suegra describió al exmandatario como un hombre fortalecido y con una fe inquebrantable.
"Juan Orlando está fortalecido, con mucha fe. Les envía su amor y un gran abrazo", expresó doña Elvira, según el mensaje divulgado.
La madre del exgobernante también señaló que Hernández conserva el mismo carácter y determinación.
"Así está con esa barba, pero con mucho temple, firme en su fe y lleno de esperanza. Y siempre haciendo ejercicio", comentó.
El exmandatario hondureño se encuentra recluido desde febrero de este año en Estados Unidos, donde enfrenta una condena por delitos de narcotráfico.
Desde su extradición, ha sido trasladado a tres diferentes centros penitenciarios.
La familia del expresidente manifestó a través de la emisora HRN que, tras más de tres años, finalmente pudieron reencontrarse con él.
Desde su extradición a Estados Unidos, no habían tenido la oportunidad de compartir momentos en persona, por lo que calificaron la visita como emocional y esperanzadora.