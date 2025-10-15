  1. Inicio
Así luce Juan Orlando Hernández tras visita de su madre en prisión en EE UU

Con barba y semblante sereno se encuentra el expresidente hondureño, según relató su madre tras visitarlo en la prisión de Hazelton

  • 15 de octubre de 2025 a las 10:49
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (2014-2022), mantiene una actitud serena y optimista pese a su encierro en una prisión de mediana seguridad en Estados Unidos, según relató su madre, doña Elvira, tras visitarlo recientemente.

 Foto: EL HERALDO
La visita se extendió durante dos días consecutivos en la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston, estado de Virginia Occidental.

 Foto: EL HERALDO
De acuerdo con un mensaje publicado por su esposa y exprimera dama, Ana García de Hernández compartió en sus redes sociales que su suegra describió al exmandatario como un hombre fortalecido y con una fe inquebrantable.

Foto: redes sociales Ana García de Hernández
"Juan Orlando está fortalecido, con mucha fe. Les envía su amor y un gran abrazo", expresó doña Elvira, según el mensaje divulgado.

 Foto: redes sociales Ana García de Hernández
La madre del exgobernante también señaló que Hernández conserva el mismo carácter y determinación.

 Foto: EL HERALDO
"Así está con esa barba, pero con mucho temple, firme en su fe y lleno de esperanza. Y siempre haciendo ejercicio", comentó.

 Foto: redes sociales Ana García de Hernández
El exmandatario hondureño se encuentra recluido desde febrero de este año en Estados Unidos, donde enfrenta una condena por delitos de narcotráfico.

 Foto: redes sociales Ana García de Hernández
Desde su extradición, ha sido trasladado a tres diferentes centros penitenciarios.

 Foto: redes sociales Ana García de Hernández
La familia del expresidente manifestó a través de la emisora HRN que, tras más de tres años, finalmente pudieron reencontrarse con él.

 Foto: redes sociales Ana García de Hernández
Desde su extradición a Estados Unidos, no habían tenido la oportunidad de compartir momentos en persona, por lo que calificaron la visita como emocional y esperanzadora.

 Foto: redes sociales
