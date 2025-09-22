Sesal adeuda más de cuatro meses de salario a 200 médicos descentralizados

Tegucigalpa, Honduras.-Aunque la Secretaría de Salud (Sesal) solventó la crisis con las enfermeras auxiliares, aún no se llega a un acuerdo con los médicos que laboran de forma tercerizada en las instituciones descentralizadas.
Los doctores que son alrededor de 200 a nivel nacional iniciaron este unes su tercera semana de estar en asambleas informativas debido a la falta de al menos cuatro meses del pago salarial.
Los médicos descentralizados trabajan en su mayoría en los departamentos de Lempira, Copán, Comayagua, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Gracias a Dios y Choluteca
Miguel Romero, vocero de los médicos descentralizados, detalló que la problemática es debido a que el pago de salarios depende de convenios que la Secretaría de Salud (Sesal) tiene con alcaldías, mancomunidades, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras entidades responsables de transferir los fondos a los trabajadores.
Señaló que los retrasos son constantes y en algunos casos los médicos esperan hasta tres o cuatro meses para recibir sus sueldos, incluyendo deudas como el catorceavo mes de salario.
Además del salario mensual que se les adeuda, los doctores exigen a la Sesal el reajuste de la base salarial, la no violación a la máxima legal de jornada laboral, así como establecer las acciones gremiales para el restablecimiento de los derechos como médicos.
“Estamos solicitando que se nos garantice el pago mensual, el respeto a los horarios laborales y la entrega de plazas que permitan estabilidad para los colegas. El dinero proviene de la Secretaría de Salud a través de Finanzas, no de las ONG; por lo tanto, exigimos que se cumplan los compromisos firmados”, señaló Romero.
Pese a que ya han sostenido tres procesos de negociación en lo que va del año, los plazos acordados se vencen sin que se cumplan los compromisos.
Hasta la fecha las asambleas informativas se mantienen desde las 7:00 AM hasta las 7:00 PM sin dejar abandonadas las áreas críticas y las emergencias
Sin embargo advierten que de no tener respuesta por parte de las autoridades las medidas de presión pueden aumentar.
Sin embargo, las autoridades de Salud manifestaron que están buscando los fondos para hacer efectivo el pago de los meses que se les debe a los doctores.
"Este compromiso será efectivo de manera inmediata una vez que se cumpla con el proceso administrativo que se requiere, el cual ya ha sido iniciado", indicó la Sesal mediante un comunicado.