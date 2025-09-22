Sesal adeuda más de cuatro meses de salario a 200 médicos descentralizados

Tegucigalpa, Honduras.-Aunque la Secretaría de Salud (Sesal) solventó la crisis con las enfermeras auxiliares, aún no se llega a un acuerdo con los médicos que laboran de forma tercerizada en las instituciones descentralizadas. Los doctores que son alrededor de 200 a nivel nacional iniciaron este unes su tercera semana de estar en asambleas informativas debido a la falta de al menos cuatro meses del pago salarial. Los médicos descentralizados trabajan en su mayoría en los departamentos de Lempira, Copán, Comayagua, Intibucá, La Paz, Santa Bárbara, Gracias a Dios y Choluteca

Miguel Romero, vocero de los médicos descentralizados, detalló que la problemática es debido a que el pago de salarios depende de convenios que la Secretaría de Salud (Sesal) tiene con alcaldías, mancomunidades, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y otras entidades responsables de transferir los fondos a los trabajadores. Señaló que los retrasos son constantes y en algunos casos los médicos esperan hasta tres o cuatro meses para recibir sus sueldos, incluyendo deudas como el catorceavo mes de salario. Además del salario mensual que se les adeuda, los doctores exigen a la Sesal el reajuste de la base salarial, la no violación a la máxima legal de jornada laboral, así como establecer las acciones gremiales para el restablecimiento de los derechos como médicos. "Estamos solicitando que se nos garantice el pago mensual, el respeto a los horarios laborales y la entrega de plazas que permitan estabilidad para los colegas. El dinero proviene de la Secretaría de Salud a través de Finanzas, no de las ONG; por lo tanto, exigimos que se cumplan los compromisos firmados", señaló Romero.