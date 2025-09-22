Saraí Espinal denuncia al jefe del Estado Mayor Conjunto por actos en su contra

La comparecencia se lleva a cabo en la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia (FEPRODDHH), con sede en el edificio Lomas Plaza II, en la colonia Lomas del Guijarro de Tegucigalpa, de acuerdo al documento que compartió la periodista en su perfil social.

Tegucigalpa, Honduras.- La periodista y candidata a diputada por el Partido Liberal, Sarai Espinal , confió este lunes -a través de X/Twitter- que acudió ante el Ministerio Público en calidad de persona ofendida para denunciar actos en su contra de parte del Jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández .

Saraí Espinal explicó que su asistencia tiene como finalidad denunciar los actos cometidos en su contra por parte del jefe de las Fuerzas Armadas, cita que fue pactada para las 9:00 de la mañana. La citación, emitida el pasado 16 de septiembre, detalla que Espinal comparece en calidad de ofendida.

Al ser abordada sobre los detalles de la denuncia por el canal CHTV, Espinal detalló que se derivan de "las agresiones y la violencia que ha atentado contra el gremio periodístico y tal fue mi caso muy sonado a nivel nacional".

Amplió que "venimos a realizar las denuncias correspondientes y a darle seguimiento al proceso de denuncias que se realizó en su momento debido a las actuaciones que él ha realizado como jefe del Estado Mayor Conjunto, donde se ha convertido en un activista más del Partido Libertad y Refundación".

Espinal se solidarizó con los "diferentes compañeros del gremio periodístico que han sido abusados, criminalizados y también señalados por una persona que realmente no tiene ni siquiera las pruebas y que más bien ha dejado en vergüenza el uniforme militar de las Fuerzas Armadas de Honduras".