Periodista José Adán López denuncia a Roosevelt Hernández ante el MP

Tegucigalpa, Honduras.- El periodista José Adán López interpuso una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (FF AA), Roosevelt Hernández, luego de que este insinuara que el comunicador forma parte del crimen organizado. López, quien labora en Radio Cadena Voces (RCV), se dirigió a las oficinas del MP acompañado de Dina Meza, defensora de derechos humanos y directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodehu). La denuncia va enfocada por querer amedrentar a la prensa.

Los hechos se remontan al pasado 15 de septiembre en los desfiles patrios en conmemoración a los 204 años de independencia. López explicó a HCH que primero le consultó al jerarca militar sobre su viaje a Estados Unidos, recibiendo una contestación cordial No obstante, cuando le preguntó que harán las FF AA para evitar las mismas irregularidades que ocurrieron en las elecciones primarias, en las que las maletas electorales seguían sin ser distribuidas a los centros de votación, Hernández se molestó. El jerarca militar respondió diciendo "eso fue obra del crimen organizado. López le preguntó de dónde procedía, a lo que Hernández replicó "procedente de la sociedad, ahí se esconden. Usted puede ser uno de ellos". "Yo le dije que respetara la prensa profesional, que respetara que eran 25 años de periodismo, de profesionalismo", expresó López. A su vez, le dijo a Hernández que él no solo es periodista, sino que también fue militar.

"Esto no es normal. Que salga de un alto funcionario, un alto jerarca de las FF AA, palabras de intimidación y de coludir a la prensa con el crimen organizado. Eso es un grave delito", reprochó. Por su parte, Dina Meza explicó que la denuncia es porque Hernández amenazó a la prensa, a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información con el fin de que los periodistas informen a la sociedad. "Hacemos un llamado a todos los periodistas que se sienten en riesgo por todos los abusos que está cometiendo el general Roosevelt Hernández para que vengan a esta fiscalía de protección que tiene la obligación de hacer una investigación y por lo tanto armar un expediente penal contra el general de las FF AA", instó Meza.



Hostilidad hacia la prensa