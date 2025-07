Saraí Espinal acusa a Roosevelt Hernández de persecución política

Espinal recordó que se han tomado represalias contra su esposo, el capitán José Antonio Coello Molina, quien fue separado de las FF AA por orden del general Hernández, efectuándose su baja el pasado 30 de junio.

"Hoy por hoy quiere sacar a un soldado únicamente porque su esposa es candidata del partido de oposición", afirmó.

De igual forma, apuntó que "quien utiliza su investidura militar para castigar y amedrentar a quienes no nos quedamos callados, es una forma de violencia institucional y de género que no solo me afecta a mí como mujer, que ha traído consecuencias graves a mi familia, especialmente para mi hija", señaló Espinal.

En ese sentido, la comunicadora responsabilizó directamente a Roosevelt Hernández en caso de que le suceda algo a ella o a su familia.

A su vez, agregó que Hernández refleja "desprecio y odio" contra el gremio periodístico debido a las denuncias públicas que han realizado periodistas y medios de comunicación, las cuales han causado malestar el jefe de las FF AA.