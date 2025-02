Saraí Espinal: “Me ofrecieron más de medio millón para dejar a Nasralla”

Como era de esperarse, habrían personas felicitándola por su decisión, así como detractores lanzando críticas. Sin embargo, algo que no se contemplaba es que alguien le ofreciera dinero para que abandonara a “Vamos Honduras”.

En conversación en el pódcast Hablemos de Política, la reconocida presentadora confesó que un diputado le ofreció una fuerte suma de dinero para que declinara sus aspiraciones políticas con la corriente de Nasralla.

“Me ofrecieron más de medio millón para dejar al ingeniero Salvador Nasrrala. Gracias a Dios que tenía testigos en ese momento y no, no acepté. Y eso solo quiere decir de que no voy a aceptar dinero tampoco cuando esté en el Congreso Nacional”, reveló Espinal.

Esa no ha sido la única propuesta que ha recibido de parte de políticos. Espinal comentó que ha recibido propuestas indecentes por parte de políticos y figuras públicas, reprochando que el acoso sexual ocurra en diferentes ámbitos.