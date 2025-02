“Supremo”, el proyecto inspirado en un tiktoker con el que Nelyi Larice busca ser diputado

En el pódcast “ Hablemos de Política ”, Larice explicó que nunca se imaginó como servidor público, pero la falta de figuras con credibilidad y sin vínculos con el narcotráfico lo llevó a tomar la decisión de postularse. “Ese grito de agonía del pueblo fue lo que me hizo decir: ‘presente’”, afirmó.

Con un estilo directo y desenfadado, Larice dejó claro que su esencia no cambiará: “Mis aretes siempre me han acompañado y no pienso quitármelos. Hemos sido vilmente engañados por políticos que visten de saco y corbata”, señaló.

Sobre su paso por el Partido Libertad y Refundación (Libre), aseguró que no volvería a militar en él, y cuando se le preguntó quién ha sido el peor presidente entre Manuel Zelaya y Juan Orlando Hernández, respondió sin titubeos: “50 y 50, han hecho tanto daño que no puedo decir quién ha sido peor”.

