Saraí Espinal confirma que será precandidata a diputada con el movimiento de Nasralla

Este sábado, Espinal se pronunció en sus redes sociales sobre sus aspiraciones políticas, resaltando que no cuenta con fondos para hacer una “campaña tradicional, como muchos otros precandidatos que regalan bolsas de dinero o reparte dinero en barrios y colonias”.

Pese a ello, afirmó que esta circunstancia no es un obstáculo, destacando que tiene un compromiso por trabajar en que el país se encuentre en mejores condiciones para sus ciudadanos.

“Mi motivación es la voluntad de construir un futuro mejor, donde mi hija y todas nuestras generaciones puedan vivir en un país seguro, con acceso a una educación de calidad y un sistema de salud que realmente funcione”, aseguró.

Seguidamente, aseguró que no se encontrará en grandes eventos propagandísticos durante esta campaña electoral, “pero me verán en la lucha diaria, por lo que de verdad me importa”, resaltó.